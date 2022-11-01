Vav TV İzle
Haberler Magazin Seren Serengil, Zeynep Yılmaz’ın o görüntülerine çok sinirlendi! “İbrahim Tatlıses’ten özür dile” Acun Ilıcalı’nın 13 yıllık eski eşi...

Seren Serengil, Zeynep Yılmaz’ın o görüntülerine çok sinirlendi! “İbrahim Tatlıses’ten özür dile” Acun Ilıcalı’nın 13 yıllık eski eşi...

Acun Ilıcalı ile 2003 yılında nikah masasına oturan ve 2016'da boşanan Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabında kızları Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı'yla çektiği videoları yayınladı. Yılmaz'ın paylaşımına düştüğü not "Kime gönderme yapıyor?" sorusunu akıllara getirirken Seren Serengil'in yorumu dikkat çekti. Yılmaz'ın bir paylaşımına sinirlenen Serengil, "Acilen İbrahim Tatlıses'ten özür dile" diyerek ünlü ismi uyardı. İşte detaylar...

01.11.2022 19:38 - Son Güncelleme: 01.11.2022 20:14
Seren Serengil, Zeynep Yılmaz’ın o görüntülerine çok sinirlendi! “İbrahim Tatlıses’ten özür dile” Acun Ilıcalı’nın 13 yıllık eski eşi...

Zeynep Yılmaz, televizyoncu Acun Ilıcalı ile 2003 yılında nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Yasemin ile Leyla adlarını verdiği kızlarını dünyaya getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil, Zeynep Yılmaz’ın o görüntülerine çok sinirlendi! “İbrahim Tatlıses’ten özür dile” Acun Ilıcalı’nın 13 yıllık eski eşi...

Acun Ilıcalı ile 2016 yılında yollarını ayıran Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Seren Serengil'den Zeynep Yılmaz'ın tartışılan paylaşımına tepki | VİDEO

Seren Serengil, Zeynep Yılmaz’ın o görüntülerine çok sinirlendi! “İbrahim Tatlıses’ten özür dile” Acun Ilıcalı’nın 13 yıllık eski eşi...

Şimdilerde Malibu'da olan Yılmaz, kızları Yasemin ile Leyla'yla eğlendiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabının hikaye kısmında yayınladı.

Seren Serengil, Zeynep Yılmaz’ın o görüntülerine çok sinirlendi! “İbrahim Tatlıses’ten özür dile” Acun Ilıcalı’nın 13 yıllık eski eşi...

333 bin takipçisi sayısına ulaştığı Instagram'da paylaşımda bulunan Yılmaz'ın Nil Karaibrahimgil'in "Ben Aptal mıyım?" şarkısı eşliğinde dans ettiği anlara ait videoya düştüğü not dikkat çekti.

Seren Serengil, Zeynep Yılmaz’ın o görüntülerine çok sinirlendi! “İbrahim Tatlıses’ten özür dile” Acun Ilıcalı’nın 13 yıllık eski eşi...

Videonun açıklamasına "O kendini biliyor" notunu ekleyen Yılmaz, Kime gönderme yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

SON DAKİKA