Seren Serengil, Zeynep Yılmaz’ın o görüntülerine çok sinirlendi! “İbrahim Tatlıses’ten özür dile” Acun Ilıcalı’nın 13 yıllık eski eşi...
Acun Ilıcalı ile 2003 yılında nikah masasına oturan ve 2016'da boşanan Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabında kızları Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı'yla çektiği videoları yayınladı. Yılmaz'ın paylaşımına düştüğü not "Kime gönderme yapıyor?" sorusunu akıllara getirirken Seren Serengil'in yorumu dikkat çekti. Yılmaz'ın bir paylaşımına sinirlenen Serengil, "Acilen İbrahim Tatlıses'ten özür dile" diyerek ünlü ismi uyardı. İşte detaylar...
01.11.2022 19:38 - Son Güncelleme: 01.11.2022 20:14
Zeynep Yılmaz, televizyoncu Acun Ilıcalı ile 2003 yılında nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Yasemin ile Leyla adlarını verdiği kızlarını dünyaya getirdi.
Acun Ilıcalı ile 2016 yılında yollarını ayıran Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Seren Serengil'den Zeynep Yılmaz'ın tartışılan paylaşımına tepki | VİDEO