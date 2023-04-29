Seren Serengil Tohma'sıyla barıştı sonra da tehditler savurdu "Bir içinden geçelim şunların eşantiyon onursuz..."
Seren Serengil uzun bir süredir, hayat arkadaşım dediği Mustafa Tohma ile aşk yaşıyordu. Özellikle depremde annesini kaybeden Mustafa Tohma'nın en büyük destekçisi Seren Serengil'di. Ancak bu büyük aşk bitti. Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ayrılığı duyurdu. Paylaşımlar sonrası yaptığı canlı yayında ise Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil bu açıklamalarından üzerinden çok geçmeden Tohma'sıyla barıştı hatta tatile çıktı. Ama bir yandan da 'O kadını' bombalamayı ihmal etmedi.
29.04.2023 11:17 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:21
Serengil, Instagram'dan yaptığı ilk paylaşımda "Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır'' mesajıyla dikkat çekmişti.
Seren Serengil'in bu paylaşıma eklediği "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma İsyan ettim ilk defa dün gece Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdiğinde bana vermedin dedim" notu ihanet iddialarını da güçlendirmişti.
Seren Serengil, sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırırken; Tohma'nın paylaşımlarını silmemesi de dikkatlerden kaçmamıştı.