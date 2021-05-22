Vav TV İzle

Seren Serengil sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir photoshop yaptı ki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

Seren Serengil sosyal medyanın diline düştü! Şimdilerde bir magazin programının sunuculuğunu üstlenen Seren Serengil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bikini ve mayolu paylaşımlarına bir yenisini ekleyen ünlü sunucu, son yayınladığı fotoğrafına yaptığı photoshopla dikkat çekti. Fotoğrafındaki photoshop hilesini yakalayan sosyal medya kullanıcıları, adeta Seren Serengil'i dillerine doladı. İşte Seren Serengil'in o paylaşımı…

22.05.2021 02:27 - Son Güncelleme: 22.05.2021 02:27
Seren Serengil sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir photoshop yaptı ki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile tatil için Maldivler'e gitmişti. Instagram hesabında her anını yayınlayan Serengil, burada verdiği mayolu pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir photoshop yaptı ki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

Son olarak sarı mayosuyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Seren Serengil, photoshop kurbanı oldu.

Seren Serengil sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir photoshop yaptı ki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

Fotoğraflar üzerinden yaptığı oynamalar nedeniyle sık sık gündem olan ünlü sunucunun bu paylaşımı da olay oldu.

Seren Serengil sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir photoshop yaptı ki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

İnternet kullanıcıları, sunucunun üzerindeki salıncağın ipinin bacağına girdiğini belirterek photoshop işleminin başarısız olduğunu söyledi.

Seren Serengil sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir photoshop yaptı ki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

İşte Seren Serengil'in alay konusu olan o paylaşımı…