Seren Serengil sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir photoshop yaptı ki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

Seren Serengil sosyal medyanın diline düştü! Şimdilerde bir magazin programının sunuculuğunu üstlenen Seren Serengil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bikini ve mayolu paylaşımlarına bir yenisini ekleyen ünlü sunucu, son yayınladığı fotoğrafına yaptığı photoshopla dikkat çekti. Fotoğrafındaki photoshop hilesini yakalayan sosyal medya kullanıcıları, adeta Seren Serengil'i dillerine doladı. İşte Seren Serengil'in o paylaşımı…

22.05.2021 02:27 - Son Güncelleme: 22.05.2021 02:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





