Seren Serengil son halini paylaştı sevenlerini korkuttu! Fotoğrafını yoruma kapatan Seren Serengil...
Seren Serengil son halini paylaştı sevenlerini korkuttu! Fotoğrafını yoruma kapatan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde 'Ameliyat olmazsam yaza çıkamazmışım' açıklaması ile magazin gündeminde yer almıştı. Hızla kilo veren Seren Serengil, son halini Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafını yorumlara kapatan Seren Serengil'in zayıflığı sevenlerini korkttu. Seren Serengil'in hastalığı nedir, Seren Serengil kaç yaşında?' sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Seren Serengil'in son hali ve hakkında merak edilenler...
"46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak. Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..." diye devam etti.
SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NEDİR?
Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği "Söylemezsem Olmaz" programında ameliyatını gerçekleştiren doktorlarla konuştu. Gastrik baypas ameliyatını yapan Opr. Dr. Ersin Aksu, Serengil'e yaşadığı sorunların normal olduğunu söyledi:
"Ameliyat sonrası bazı hastalarda 'Dumping Sendromu' dediğimiz durum gelişebiliyor. Yiyeceklerin mideden bağırsağa hızlı geçişi sonucu hasta ağrı, kusma gibi birtakım şikayetler yaşayabiliyor. Siz de sabahları böyle bir şey yaşıyorsunuz. Bu, ameliyatın doğasında var. Ama geçici bir süre yaşanıyor. 8 ayı atlattık. Zaten kilo hedefimiz 45.5-46 bandındaydı. Size haftanın 2-3 günü hastanede serum ve vitamin takviyesi yapacağız. Geri dönüşüm ameliyatı zor ama ağır bir ameliyat değil. 2-3 ay daha sabrederseniz düzelecek. Tempolu çalışıyorsunuz, yaşadığınız sorunlarda bu da etkin tabii."