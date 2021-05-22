Seren Serengil mayolu pozundaki photoshopla alay konusu oldu kendine de böyle savundu 'Halat bacağımı kesti, photoshop yok'

50 yaşındaki Seren Serengil, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. "Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Seren Serengil, zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçirmişti. Ameliyat sonrası hızla kilo veren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Bir deri bir kemik kalan ünlü isim, son olarak sevgilisi Mustafa Tohma ile Maldivler tatiline çıktı. Ancak ne olduysa burada oldu. Seren Serengil'in paylaştığı bol photoshoplu bol filtreli fotoğraf kısa sürede alay konusu olurken bakın Seren Serengil nasıl bir açıklama yaptı.

22.05.2021 14:10 - Son Güncelleme: 22.05.2021 14:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





