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Seren Serengil mayolu pozundaki photoshopla alay konusu oldu kendine de böyle savundu 'Halat bacağımı kesti, photoshop yok'

50 yaşındaki Seren Serengil, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. "Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Seren Serengil, zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçirmişti. Ameliyat sonrası hızla kilo veren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Bir deri bir kemik kalan ünlü isim, son olarak sevgilisi Mustafa Tohma ile Maldivler tatiline çıktı. Ancak ne olduysa burada oldu. Seren Serengil'in paylaştığı bol photoshoplu bol filtreli fotoğraf kısa sürede alay konusu olurken bakın Seren Serengil nasıl bir açıklama yaptı.

22.05.2021 14:10 - Son Güncelleme: 22.05.2021 14:10
Seren Serengil mayolu pozundaki photoshopla alay konusu oldu kendine de böyle savundu 'Halat bacağımı kesti, photoshop yok'

50 yaşındaki Seren Serengil, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. "Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Seren Serengil, zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçirmişti.

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Seren Serengil mayolu pozundaki photoshopla alay konusu oldu kendine de böyle savundu 'Halat bacağımı kesti, photoshop yok'

Ameliyat sonrası hızla kilo veren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü.

Seren Serengil mayolu pozundaki photoshopla alay konusu oldu kendine de böyle savundu 'Halat bacağımı kesti, photoshop yok'

Bir deri bir kemik kalan ünlü isim, son olarak sevgilisi Mustafa Tohma ile çıktığı Maldivler tatili ile moral depoladı.

Seren Serengil mayolu pozundaki photoshopla alay konusu oldu kendine de böyle savundu 'Halat bacağımı kesti, photoshop yok'

Maldivler tatilinde çektiği bikinili, mayolu pozlarını paylaşmaya doyamayan Seren Serengil photoshopu abartınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Seren Serengil mayolu pozundaki photoshopla alay konusu oldu kendine de böyle savundu 'Halat bacağımı kesti, photoshop yok'

Sarı mayosu ile salıncakta poz veren Seren Serengil photoshopu beceremeyince salıncağın ipi bacağına saplanmış gibi göründü.