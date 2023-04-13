Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı "Aldatıldım" dedi anlattı da anlattı "Tohma'yla cinsel hayatımız..." Adeta bombaladı
Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı, Seren'in paylaşımları sosyal medyayı salladı... Seren Serengil uzun bir süredir, hayat arkadaşım dediği Mustafa Tohma ile aşk yaşıyordu. Özellikle depremde annesini kaybeden Mustafa Tohma'nın en büyük destekçisi Seren Serengil'di. Ancak bu büyük aşk bitti. Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ayrılığı duyurdu. Ancak sonrasında yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı. Mustafa Tohma, Seren Serengil'i aldattı mı? Seren Serengil Instagram'da yaptığı canlı yayında neler olup bittiğini açıkladı. İşte detaylar...
13.04.2023 08:33 - Son Güncelleme: 13.04.2023 08:37
Uzun yıllardır birliktelik yaşayan Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ikilisi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Seren Serengil, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın en büyük destekçisi olmuştu.