RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı "Aldatıldım" dedi anlattı da anlattı "Tohma'yla cinsel hayatımız..." Adeta bombaladı

Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı "Aldatıldım" dedi anlattı da anlattı "Tohma'yla cinsel hayatımız..." Adeta bombaladı

Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı, Seren'in paylaşımları sosyal medyayı salladı... Seren Serengil uzun bir süredir, hayat arkadaşım dediği Mustafa Tohma ile aşk yaşıyordu. Özellikle depremde annesini kaybeden Mustafa Tohma'nın en büyük destekçisi Seren Serengil'di. Ancak bu büyük aşk bitti. Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ayrılığı duyurdu. Ancak sonrasında yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı. Mustafa Tohma, Seren Serengil'i aldattı mı? Seren Serengil Instagram'da yaptığı canlı yayında neler olup bittiğini açıkladı. İşte detaylar...

13.04.2023 08:33 - Son Güncelleme: 13.04.2023 08:37
Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı Aldatıldım dedi anlattı da anlattı Tohma’yla cinsel hayatımız... Adeta bombaladı

Uzun yıllardır birliktelik yaşayan Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ikilisi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı Aldatıldım dedi anlattı da anlattı Tohma’yla cinsel hayatımız... Adeta bombaladı

Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in yaşadığı hastalık süreci boyunca bir an olsun yanından ayrılmamış, ünlü sunucunun en büyük destekçisi olmuştu.

Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı Aldatıldım dedi anlattı da anlattı Tohma’yla cinsel hayatımız... Adeta bombaladı

Seren Serengil, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın en büyük destekçisi olmuştu.

Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı Aldatıldım dedi anlattı da anlattı Tohma’yla cinsel hayatımız... Adeta bombaladı

Serengil, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Tohma için şu ifadeleri kullanmıştı:

Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı Aldatıldım dedi anlattı da anlattı Tohma’yla cinsel hayatımız... Adeta bombaladı

Hayat arkadaşım bana çok baktı, çok sarıp sarmaladı. Bir de benim yüzümden çok kırıp döktüler onu hiç hak etmediği halde. Şimdi sıra bende. Beraber saracağız yaraları. Beraber iyileşeceğiz. Çok zor ama üstesinden hep geldik, yine geleceğiz.

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