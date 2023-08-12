Seren Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı bu sözlerle haberi duyurdu "Yüzde 50 şans verdi doktor; yaşar, yaşamaz..."

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil bu açıklamalarından üzerinden çok geçmeden Tohma'sıyla barıştı hatta tatile bile çıktı. Son olarak Instagram'da takipçileriyle yaşadığı atışmalarla gündeme gelen Seren Serengil, apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte Serengil'in son durumu...