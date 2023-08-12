Seren Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı bu sözlerle haberi duyurdu "Yüzde 50 şans verdi doktor; yaşar, yaşamaz..."

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil bu açıklamalarından üzerinden çok geçmeden Tohma'sıyla barıştı hatta tatile bile çıktı. Son olarak Instagram'da takipçileriyle yaşadığı atışmalarla gündeme gelen Seren Serengil, apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte Serengil'in son durumu...
Ünlü sunucu ve sosyetik isim Seren Serengil, olduğu ameliyatlardan sonra dumping sendromuna yakalanarak verdiği aşırı kilolarla gündeme gelmeye devam ediyor.
43 kilolara kadar gerileyen Seren Serengil, sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bilgi verdi. 52 yaşındaki Seren Serengil hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı durumunu şu sözlerle açıkladı:
Sizlerle niye bu hastane günlüklerini paylaşıyorum biliyor musunuz? Asla obez değilseniz zayıflama ameliyatları yaptırmayın... Mide küçülmede bir sorun olmadı fakat sonradan yaptırdığım gastrit bypass beni 43 kiloya düşürdü. Her yemek sonrası fenalaştım, safra kesem alındı, böbrekte taş oluştu, karaciğerim için 'siroza gidiyor' dendi... Çoklu organ yetmezliğine doğru gidiyordum.