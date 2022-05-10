Seren Serengil aldatıldı mı? Öyle böyle küplere binmedi! Cinsellik itirafıyla şaşırtan Mustafa Rahman Tohma hakkında bakın neler paylaştı

Sağlıksal sorunları atlattıktan sonra Seren Serengil'in özel hayatında da zor günler geçirdiği iddia edildi. Seren Serengil ile 1 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'nın Serengil'i aldatıp aldatmadığı gündem oldu.