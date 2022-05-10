Seren Serengil aldatıldı mı? Öyle böyle küplere binmedi! Cinsellik itirafıyla şaşırtan Mustafa Rahman Tohma hakkında bakın neler paylaştı
Seren Serengil aldatıldı mı? Öyle böyle küplere binmedi! 'Cinsellik aklıma gelmedi' diyen Mustafa Rahman Tohma'ya verdi veriştirdi. Ölümden dönen ve hastalık sürecinde Serengil'in yanından ayrılmayan, sevgilisinin tuvaletini bile temizleyen Mustafa Rahman Tohma ihanet iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Hastalık sürecinde cinselliğin aklına gelmediğini söyleyen Mustafa Rahman Tohma ile ilgili Seren Serengil'in imalı paylaşımları herkesi şaşkına çevirdi.
10.05.2022 13:07 - Son Güncelleme: 10.05.2022 13:07
SEREN SERENGİL ALDATILDI MI?
Öyle böyle küplere binmedi! Cinsellik itirafıyla şaşırtan Mustafa Rahman Tohma hakkında kurduğu cümlelerle dikkat çeken Seren Serengil Instagram'dan bakın neler paylaştı.
Sağlıksal sorunları atlattıktan sonra Seren Serengil'in özel hayatında da zor günler geçirdiği iddia edildi. Seren Serengil ile 1 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'nın Serengil'i aldatıp aldatmadığı gündem oldu.
Seren Serengil sosyal medya hesabından "İçime bir kurt düştü. Dua et uydurmuş olsunlar! İyiyim hoşum ama aldatılırsam iş çığrından çıkar. Yeri göğü inletirim, namımı duyarlar" paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.