Seren Serengil acımadı Gülben Ergen’i yerden yere vurdu! Seda Sayan’ın fotoğrafına öyle bir yorum yaptı ki görenler şaştı kaldı
Seren Serengil acımadı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu! Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, bu kez Gülben Ergen hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti. Bir sosyal medya hesabında yer alan Seda Sayan'ın fotoğrafının altına yorum yapan Serengil, Gülben Ergen için sarf ettiği sözlerle dikkat çekti. Seda Sayan'ın yaşına göre iyi bir görünüme sahip olduğunu dile getiren Serengil, yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen'i adeta yerden yere vurdu. İşte Seren Serengil'in o yorumu...
27.07.2021 21:42
- Son Güncelleme: 27.07.2021 21:42
Açıklamaları ve photoshop uyguladığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, bu kez Gülben Ergen hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti.
Seren Serengil, bir sosyal medya hesabında yer alan Seda Sayan'ın fotoğrafının altına yaptığı yorumla dikkat çekti.
Seda Sayan'ın yaşına göre iyi bir görünüme sahip olduğunu dile getiren ünlü sunucu, yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen'i photoshop yapmakla suçladı.