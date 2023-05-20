Seren kendine ne yaptın Seren! Seren Serengil'in son halini gören inanamadı "Burnunu arıyor bence" Seda Sayan'a salvolarından sonra...
Yorumcu olarak yer aldığı programdan olaylı bir şekilde ayrılan Seren Serengil, attığı her adımla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde aldatıldığını söyleyip sevgilisi Mustafa Tohma'dan ayrıldığını duyuran hemen ardından da tekrar barışan Seren Serengil bu kez estetikleriyle gündemde. Son yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. İşte o paylaşım.
20.05.2023 09:24 - Son Güncelleme: 20.05.2023 09:26
Serengil, Instagram'dan yaptığı ilk paylaşımda "Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır'' mesajıyla dikkat çekmişti.
Seren Serengil'in bu paylaşıma eklediği "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma İsyan ettim ilk defa dün gece Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdiğinde bana vermedin dedim" notu ihanet iddialarını da güçlendirmişti.
Seren Serengil ve Mustafa Tohma barıştı. 4 yıllık ilişkilerine bir şans veren çift Nişantaşı'nda görüntülenmiş Mustafa Tohma "Ben Seren'den özür diledim. Sulh sağladık." demişti.