Serel Yereli'yi tutabilene aşk olsun bikinili kareleriyle gündeme nasıl geleceğini iyi biliyor! Parka böyle gitti tepki topladı
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Bu kez de gittiği parkta tercih ettiği bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü, Yereli'ye sosyal medya kullanıcılarından peş peşe yorum yağdı.
Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak için başlatılan 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan Serel Yereli, iç çamaşırlı pozuyla Survivor sunucusu Murat Ceylan da dahil birçok kişiden sosyal medyada tepki almasıyla gündeme gelmişti.
Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı. Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.
Karşılıklı bu atışma magazin gündemine bomba gibi düşerken Serel Yereli Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu.