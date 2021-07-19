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Serel Yereli'yi tutabilene aşk olsun bikinili kareleriyle gündeme nasıl geleceğini iyi biliyor! Parka böyle gitti tepki topladı

Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Bu kez de gittiği parkta tercih ettiği bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü, Yereli'ye sosyal medya kullanıcılarından peş peşe yorum yağdı.

19.07.2021 15:54 - Son Güncelleme: 19.07.2021 15:54
Serel Yereli'yi tutabilene aşk olsun bikinili kareleriyle gündeme nasıl geleceğini iyi biliyor! Parka böyle gitti tepki topladı

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli'yi tutabilene aşk olsun bikinili kareleriyle gündeme nasıl geleceğini iyi biliyor! Parka böyle gitti tepki topladı

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.

Serel Yereli'yi tutabilene aşk olsun bikinili kareleriyle gündeme nasıl geleceğini iyi biliyor! Parka böyle gitti tepki topladı

Geçtiğimiz yıl kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak için başlatılan 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan Serel Yereli, iç çamaşırlı pozuyla Survivor sunucusu Murat Ceylan da dahil birçok kişiden sosyal medyada tepki almasıyla gündeme gelmişti.

Serel Yereli'yi tutabilene aşk olsun bikinili kareleriyle gündeme nasıl geleceğini iyi biliyor! Parka böyle gitti tepki topladı

Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı. Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.

Serel Yereli'yi tutabilene aşk olsun bikinili kareleriyle gündeme nasıl geleceğini iyi biliyor! Parka böyle gitti tepki topladı

Karşılıklı bu atışma magazin gündemine bomba gibi düşerken Serel Yereli Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu.