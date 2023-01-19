Serel Yereli'nin koltuk pozu olay! Pateni giydi dizine kadar çorabı çekti peş peşe paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı: "Tam pozisyonu..."
Serel Yereli'nin koltuk pozu olay! Pateni giydi dizine kadar çorabı çekti peş peşe paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı. Tuvaletten paylaştığı karelerle ardından gündemden düşmeyen Serel Yereli Instagram'dan bu kez de koltukta verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Serel Yereli'nin peş peşe paylaştığı fotoğrafları görenler, "Tam pozisyonu arıyor" , "Ne yapacağına karar verememiş" yorumları yaptı.
19.01.2023 14:29 - Son Güncelleme: 19.01.2023 14:29
"TAM POZİSYONU ARIYOR"
Serel Yereli'nin koltuk pozu olay! Pateni giydi dizine kadar çorabı çekti peş peşe paylaştı. Serel Yereli'nin Instagram pozunu görenlerin ağzı açık kaldı.