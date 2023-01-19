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Haberler Magazin Serel Yereli'nin koltuk pozu olay! Pateni giydi dizine kadar çorabı çekti peş peşe paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı: "Tam pozisyonu..."

Serel Yereli'nin koltuk pozu olay! Pateni giydi dizine kadar çorabı çekti peş peşe paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı: "Tam pozisyonu..."

Serel Yereli'nin koltuk pozu olay! Pateni giydi dizine kadar çorabı çekti peş peşe paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı. Tuvaletten paylaştığı karelerle ardından gündemden düşmeyen Serel Yereli Instagram'dan bu kez de koltukta verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Serel Yereli'nin peş peşe paylaştığı fotoğrafları görenler, "Tam pozisyonu arıyor" , "Ne yapacağına karar verememiş" yorumları yaptı.

19.01.2023 14:29 - Son Güncelleme: 19.01.2023 14:29
Serel Yereli’nin koltuk pozu olay! Pateni giydi dizine kadar çorabı çekti peş peşe paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı: Tam pozisyonu...

"TAM POZİSYONU ARIYOR"

Serel Yereli'nin koltuk pozu olay! Pateni giydi dizine kadar çorabı çekti peş peşe paylaştı. Serel Yereli'nin Instagram pozunu görenlerin ağzı açık kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli’nin koltuk pozu olay! Pateni giydi dizine kadar çorabı çekti peş peşe paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı: Tam pozisyonu...

Tam adı Buse Serel Yereli olan isim, İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Serel Yereli’nin koltuk pozu olay! Pateni giydi dizine kadar çorabı çekti peş peşe paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı: Tam pozisyonu...

Babası eski milli hentbolcu Serdal Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçti.

Serel Yereli’nin koltuk pozu olay! Pateni giydi dizine kadar çorabı çekti peş peşe paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı: Tam pozisyonu...

Babası 2011 yılında Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani kalp krizi ile hayatını kaybetti.

Serel Yereli’nin koltuk pozu olay! Pateni giydi dizine kadar çorabı çekti peş peşe paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı: Tam pozisyonu...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Serel Yereli'den yeni kareler geldi.

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