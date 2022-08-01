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Haberler Magazin Serel Yereli'den pembe bikinisiyle olay poz! İngiltere'den İzmir'e geldi o kareler ortalığı yıktı geçti: "Bodrum Masalı'nın Alara'sına bakın"

Serel Yereli'den pembe bikinisiyle olay poz! İngiltere'den İzmir'e geldi o kareler ortalığı yıktı geçti: "Bodrum Masalı'nın Alara'sına bakın"

Serel Yereli'den pembe bikinisiyle olay poz! İngiltere'den İzmir'e geldi o kareler ortalığı yıktı geçti. İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelen ve tam adı Buse Serel Yereli olan genç şarkıcı ve oyuncu memlekete dönüş yaptı. İzmir'den fotoğraflar paylaşan Yereli'nin bikinili pozu kısa sürede gündem oldu. Yereli'yi görenler, "Bodrum Masalı'nın Alara'sına bakın" , "Çok güzelsin ama bu pozlar neden?" şeklinde yorumlar yaptı.

01.08.2022 13:09 - Son Güncelleme: 01.08.2022 13:15
Serel Yereli’den pembe bikinisiyle olay poz! İngiltere’den İzmir’e geldi o kareler ortalığı yıktı geçti: Bodrum Masalı’nın Alara’sına bakın

"BODRUM MASALI'NIN ALARA'SINA BAKIN"

Serel Yereli'den pembe bikinisiyle olay poz! İngiltere'den İzmir'e geldi o kareler ortalığı yıktı geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli’den pembe bikinisiyle olay poz! İngiltere’den İzmir’e geldi o kareler ortalığı yıktı geçti: Bodrum Masalı’nın Alara’sına bakın

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti.

Serel Yereli’den pembe bikinisiyle olay poz! İngiltere’den İzmir’e geldi o kareler ortalığı yıktı geçti: Bodrum Masalı’nın Alara’sına bakın

Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Serel Yereli’den pembe bikinisiyle olay poz! İngiltere’den İzmir’e geldi o kareler ortalığı yıktı geçti: Bodrum Masalı’nın Alara’sına bakın

Şimdilerde memleketi İzmir'de olan Serel Yereli Instagram'dan peş peşe fotoğraflar yayınladı.

Serel Yereli’den pembe bikinisiyle olay poz! İngiltere’den İzmir’e geldi o kareler ortalığı yıktı geçti: Bodrum Masalı’nın Alara’sına bakın

Serel Yereli'nin bikinili bu pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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