Serel Yereli'den pembe bikinisiyle olay poz! İngiltere'den İzmir'e geldi o kareler ortalığı yıktı geçti: "Bodrum Masalı'nın Alara'sına bakın"
Serel Yereli'den pembe bikinisiyle olay poz! İngiltere'den İzmir'e geldi o kareler ortalığı yıktı geçti. İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelen ve tam adı Buse Serel Yereli olan genç şarkıcı ve oyuncu memlekete dönüş yaptı. İzmir'den fotoğraflar paylaşan Yereli'nin bikinili pozu kısa sürede gündem oldu. Yereli'yi görenler, "Bodrum Masalı'nın Alara'sına bakın" , "Çok güzelsin ama bu pozlar neden?" şeklinde yorumlar yaptı.
01.08.2022 13:09 - Son Güncelleme: 01.08.2022 13:15
"BODRUM MASALI'NIN ALARA'SINA BAKIN"
Serel Yereli'den pembe bikinisiyle olay poz! İngiltere'den İzmir'e geldi o kareler ortalığı yıktı geçti.