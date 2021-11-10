Serel Yereli zayıfladı hemen taytıyla paylaştı! Fitliğine imalı notunu da eklemeden geçemedi 'menekşe tepesi'
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Sık sık dekoltenin dozunu aştığı paylaşımlarıyla, zaman zaman da çıplak pozlarıyla gündem olan Serel Yereli, bir süredir yaşadığı İngiltere'den aile ziyareti için Türkiye'ye gelmişti. Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleştiğini ve güneş açtığında parklarda rahat rahat soyunabildiklerini söyleyen Serel Yereli, Instagram'da boş durmuyor. Kilo veren Serel Yereli bakın taytlı fotoğrafıyla bunu nasıl ilan etti.
10.11.2021 17:17
- Son Güncelleme: 10.11.2021 17:17
Diğer bir yandan da Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmüyor.