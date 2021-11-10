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Haberler Magazin Serel Yereli zayıfladı hemen taytıyla paylaştı! Fitliğine imalı notunu da eklemeden geçemedi 'menekşe tepesi'

Serel Yereli zayıfladı hemen taytıyla paylaştı! Fitliğine imalı notunu da eklemeden geçemedi 'menekşe tepesi'

Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Sık sık dekoltenin dozunu aştığı paylaşımlarıyla, zaman zaman da çıplak pozlarıyla gündem olan Serel Yereli, bir süredir yaşadığı İngiltere'den aile ziyareti için Türkiye'ye gelmişti. Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleştiğini ve güneş açtığında parklarda rahat rahat soyunabildiklerini söyleyen Serel Yereli, Instagram'da boş durmuyor. Kilo veren Serel Yereli bakın taytlı fotoğrafıyla bunu nasıl ilan etti.

10.11.2021 17:17 - Son Güncelleme: 10.11.2021 17:17
Serel Yereli zayıfladı hemen taytıyla paylaştı! Fitliğine imalı notunu da eklemeden geçemedi ’menekşe tepesi’

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğun yanında müzik kariyerine de odaklanmıştı. Ardından Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleşen Yereli, ailesini görmek için Türkiye'ye gelmişti bir süre önce.

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Serel Yereli zayıfladı hemen taytıyla paylaştı! Fitliğine imalı notunu da eklemeden geçemedi ’menekşe tepesi’

Diğer bir yandan da Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Serel Yereli zayıfladı hemen taytıyla paylaştı! Fitliğine imalı notunu da eklemeden geçemedi ’menekşe tepesi’

Serel Yereli'nin yeni paylaşımı çok kısa sürede çok konuşuldu.

Serel Yereli zayıfladı hemen taytıyla paylaştı! Fitliğine imalı notunu da eklemeden geçemedi ’menekşe tepesi’

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Hayli kilo verdiği görülen Serel Yerel yereli yeni ve fit halini taytlı paylaşımyla duyurdu.
Serel Yereli zayıfladı hemen taytıyla paylaştı! Fitliğine imalı notunu da eklemeden geçemedi ’menekşe tepesi’

Yereli paylaşımına 'menekşe tepesi' notunu düştü.

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