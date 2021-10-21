Serel Yereli yarı çıplak fotoğraflarını açıkladı ’parkta rahatça soyunabiliyoruz’ Paylaşımlarında dekolte esirgemeyen Serel övünüyor

LONDRA'YA YERLEŞMESİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Londra'ya yerleşmesiyle alakalı konuşan Serel Yereli, "Başından beri aslında öyle değildi olay. Ben hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum. Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada. Bende bir basamak olsun, oyunculuk yapayım dedim" dedi.