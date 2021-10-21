Vav TV İzle
Haberler Magazin Serel Yereli yarı çıplak fotoğraflarını açıkladı 'parkta rahatça soyunabiliyoruz' Paylaşımlarında dekolte esirgemeyen Serel övünüyor

Serel Yereli yarı çıplak fotoğraflarını açıkladı 'parkta rahatça soyunabiliyoruz' Paylaşımlarında dekolte esirgemeyen Serel övünüyor

Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan Serel Yereli, uzun bir aranın ardından Türkiye'ye geldi. Önceki gün amcası ile Bebek'te görüntülenen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile ilgili soruları yanıtladı.

21.10.2021 15:58 - Son Güncelleme: 21.10.2021 16:30
Serel Yereli yarı çıplak fotoğraflarını açıkladı ’parkta rahatça soyunabiliyoruz’ Paylaşımlarında dekolte esirgemeyen Serel övünüyor

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğun yanında müzik kariyerine de odaklanmıştı. Ardından Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleşen Yereli, ailesini görmek için Türkiye'ye geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli yarı çıplak fotoğraflarını açıkladı ’parkta rahatça soyunabiliyoruz’ Paylaşımlarında dekolte esirgemeyen Serel övünüyor

"AİLEMİ ÇOK ÖZLEDİM"
Önceki gün amcasıyla Bebek'te görüntülenen oyuncu, soruları yanıtladı. "Ailemi çok özledim" diyen Yereli, "İki yıldır Türkiye'ye gelemiyordum, geçen Ağustos'ta üç günlüğüne gelmiştim. Ailemi böyle şey gibi simülasyon gibi görmeye başlamıştım, gelip yüz yüze görmek istedim" ifadelerini kullandı.

Serel Yereli yarı çıplak fotoğraflarını açıkladı ’parkta rahatça soyunabiliyoruz’ Paylaşımlarında dekolte esirgemeyen Serel övünüyor

LONDRA'YA YERLEŞMESİNE AÇIKLIK GETİRDİ
Londra'ya yerleşmesiyle alakalı konuşan Serel Yereli, "Başından beri aslında öyle değildi olay. Ben hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum. Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada. Bende bir basamak olsun, oyunculuk yapayım dedim" dedi.

Serel Yereli yarı çıplak fotoğraflarını açıkladı ’parkta rahatça soyunabiliyoruz’ Paylaşımlarında dekolte esirgemeyen Serel övünüyor

Güzel oyuncu, "Yurt dışına gitmek istiyordum, kendi şarkılarımı yazıp söylüyordum. Gidip orada kendi Ekibimi kurdum. Oyunculuk beni maddi olarak toparladı, yurt dışına gittim" diye devam etti.

Serel Yereli yarı çıplak fotoğraflarını açıkladı ’parkta rahatça soyunabiliyoruz’ Paylaşımlarında dekolte esirgemeyen Serel övünüyor

İKİ ŞARKI YAYINLADI
İngiltere'de ilk iki şarkısını yayınladığını söyleyen Yereli, "Birisi babam için yazdığım şarkı, diğeri psikopatlarımla ilgili şarkı. Şimdi üçüncü şarkı mı caz şarkısı yaptım.

SON DAKİKA