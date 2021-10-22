Serel Yereli soyunma konusunda rahatlık istiyormuş 'biz parkta rahatça soyunabiliyoruz' Uluorta soyunan Serel meğer...
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan Serel Yereli, uzun bir aranın ardından Türkiye'ye geldi. Önceki gün amcası ile Bebek'te görüntülenen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile ilgili soruları yanıtladı.
'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğun yanında müzik kariyerine de odaklanmıştı. Ardından Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleşen Yereli, ailesini görmek için Türkiye'ye geldi.
"AİLEMİ ÇOK ÖZLEDİM"
Önceki gün amcasıyla Bebek'te görüntülenen oyuncu, soruları yanıtladı. "Ailemi çok özledim" diyen Yereli, "İki yıldır Türkiye'ye gelemiyordum, geçen Ağustos'ta üç günlüğüne gelmiştim. Ailemi böyle şey gibi simülasyon gibi görmeye başlamıştım, gelip yüz yüze görmek istedim" ifadelerini kullandı.
LONDRA'YA YERLEŞMESİNE AÇIKLIK GETİRDİ
Londra'ya yerleşmesiyle alakalı konuşan Serel Yereli, "Başından beri aslında öyle değildi olay. Ben hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum. Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada. Bende bir basamak olsun, oyunculuk yapayım dedim" dedi.