Serel Yereli sınır tanımadı! Banyoda iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya ayağa kalktı “Ne yapacağını şaşırdı”
Serel Yereli sınır tanımadı! Banyoda iç çamaşırıyla poz verdi... Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yereli, külotla banyoda poz verince olay oldu. Yurt dışına çıktığından bu yana son derece dikkat çeken paylaşımlarda bulunan oyuncunun pozuna sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Yereli için "Ne yapacağını şaşırdı", "Bu pozu yayınlamaktaki amaç ne?" yorumları yapıldı. İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan o pozu…
01.07.2021 18:27
- Son Güncelleme: 01.07.2021 18:27
Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yereli, külotla banyoda poz verince olay oldu.
Oynadığı dizi ile adını duyurduktan sonra müzik hayatına adım atan Serel Yereli, iç çamaşırıyla banyoda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Banyoda küvetin kenarına oturan ve siyah iç çamaşırıyla aynadan fotoğraf çeken Serel Yereli'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşıma yoğun ilgi göstererek yorumda bulundu.
Serel Yereli'nin dikkat çeken iddialı pozu için "Ne yapacağını şaşırdı", "Bu pozu yayınlamaktaki amaç ne?" yorumları yapıldı.