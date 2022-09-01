Serel Yereli küçük mavi bikinisiyle 'deniz kızıcılık' oynamaya devam! Bir paylaştı ortalık karıştı Serel yine bildiğiniz gibi
2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli dediğini yaptı ama İzmir'de. Tatil için Türkiye'ye gelen Serel Yereli'nin mavi bikinili pozları sosyal medyayı salladı. Yereli paylaşımında 'İzmir'de deniz kızıcılık oynamaya devam' notunu düştü.
01.09.2022 09:52 - Son Güncelleme: 01.09.2022 09:52
Ünlü oyuncu Serel Yereli İzmir tatiline devam ediyor. Uzun zamandır tatil yapan Yereli sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.
Birçok kez sosyal medyada gündem olan Serel Yereli güzelliği ve fiziği ile kendine hayran bırakıyor.