Serel Yereli ile Aleyna Tilki’nin yatak pozu ortalığı salladı ’yardıma gelelim mi?’ yorumları havada uçuştu! Önce temizlik yaptılar sonra...

İngiltere'de müzik hayatı için çalışmalar yapan Yereli zaman zaman da yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geldiğinde çok konuşulan pozlarıyla ilgili "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor. Kimse kimseye müdahale etmediği için o rahatlığımı sergilemek istiyorum açıkçası" yorumunda bulunmuştu.