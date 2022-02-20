Serel Yereli ile Aleyna Tilki'nin yatak pozu ortalığı salladı 'yardıma gelelim mi?' yorumları havada uçuştu! Önce temizlik yaptılar sonra...
Serel Yereli ile Aleyna Tilki'nin yatak pozu ortalığı salladı 'yardıma gelelim mi?' yorumları havada uçuştu! Önce temizlik yaptılar sonra yataktan fotoğraf paylaştılar... Genç ikili kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Aleyna Tilki ve Serel Yereli bir araya geldi. Tilki arkadaşı Yereli'nin evinde önce temizlik anlarını paylaştı. İkili ardından yatakta beraber poz verince sosyal medya yıkıldı.
Serel Yereli ile Aleyna Tilki'nin yatak pozu ortalığı salladı 'yardıma gelelim mi?' yorumları havada uçuştu! Önce temizlik yaptılar sonra yataktan fotoğraf paylaştılar...
Aleyna Tilki, stres atmak için yakın arkadaşı Serel Yereli'nin yanına gitti. Londra'da erken saatte yatağın içinde poz veren Tilki'ye "Koğuş kalk" yorumunda bulunan Serel Yereli gündem olmuştu. İkilinin o sırada beraber olduğu Tilki'nin sonraki pozlarında ortaya çıktı. Aleyna Tilki arkadaşının evinde önce temizlik anlarını paylaştı. İkilinin pozları sosyal medyayı salladı.
Tilki ve Serel Yereli daha sonra ise yatakta yorgunluk pozu verdi. İkilinin hayranları bu paylaşıma "Gelelim mi yardıma?" yorumlarında bulundu.
Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan daha sonra ise şarkıcılık yapmak için oyunculuğa ara veren Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
İngiltere'de müzik hayatı için çalışmalar yapan Yereli zaman zaman da yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geldiğinde çok konuşulan pozlarıyla ilgili "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor. Kimse kimseye müdahale etmediği için o rahatlığımı sergilemek istiyorum açıkçası" yorumunda bulunmuştu.