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Haberler Magazin Serel Yereli çapkın Uraz Kaygılaroğlu'nun radarına girdi! Yarı çıplak pozdan sonra camdan yansımasını çeken Serel'in göğüs dekoltesi olay!

Serel Yereli çapkın Uraz Kaygılaroğlu'nun radarına girdi! Yarı çıplak pozdan sonra camdan yansımasını çeken Serel'in göğüs dekoltesi olay!

Serel Yereli çapkın Uraz Kaygılaroğlu'nun radarına girdi! Yarı çıplak pozdan sonra camdan yansımasını çeken Serel'in göğüs dekoltesi sosyal medyada olay oldu. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Londra sokaklarında iç çamaşırıyla verdiği pozlarla sık sık eleştirilerin odağında yer alan Serel Yereli, bu kez de camdan yansımasını paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Serel, Melis İşiten'den boşandıktan sonra çapkınlıklarıyla gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu'nun radarına girdi.

08.09.2021 17:23 - Son Güncelleme: 08.09.2021 17:33
Serel Yereli çapkın Uraz Kaygılaroğlu’nun radarına girdi! Yarı çıplak pozun ardından camdan yansımasını çeken Serel’in göğüs dekoltesi olay oldu

Serel Yereli çapkın Uraz Kaygılaroğlu'nun radarına girdi! Yarı çıplak pozun ardından camdan yansımasını çeken Serel'in göğüs dekoltesi olay oldu.

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Serel Yereli çapkın Uraz Kaygılaroğlu’nun radarına girdi! Yarı çıplak pozun ardından camdan yansımasını çeken Serel’in göğüs dekoltesi olay oldu

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.

Serel Yereli çapkın Uraz Kaygılaroğlu’nun radarına girdi! Yarı çıplak pozdan sonra camdan yansımasını çeken Serel’in göğüs dekoltesi olay!

Geçtiğimiz yıl kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak için başlatılan 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan Serel Yereli, iç çamaşırlı pozuyla Survivor sunucusu Murat Ceylan da dahil birçok kişiden sosyal medyada tepki almasıyla gündeme gelmişti.

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Serel Yereli çapkın Uraz Kaygılaroğlu’nun radarına girdi! Yarı çıplak pozdan sonra camdan yansımasını çeken Serel’in göğüs dekoltesi olay!

Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı. Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.

Serel Yereli çapkın Uraz Kaygılaroğlu’nun radarına girdi! Yarı çıplak pozdan sonra camdan yansımasını çeken Serel’in göğüs dekoltesi olay!

Karşılıklı bu atışma magazin gündemine bomba gibi düşerken Serel Yereli Instagram'dan tepki çeken yeni paylaşımlarına devam ediyor.

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