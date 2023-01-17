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Haberler Magazin Serel Yereli alttan da üstten de açtı peş peşe paylaştı yorum yağdı! Tuvalet pozu olay olmuştu o kareleri görenler: "Bu fotoğraflar şaka mı?"

Serel Yereli alttan da üstten de açtı peş peşe paylaştı yorum yağdı! Tuvalet pozu olay olmuştu o kareleri görenler: "Bu fotoğraflar şaka mı?"

Serel Yereli alttan da üstten de açtı peş peşe paylaştı, o karelere yorum yağdı! Tuvalet pozu olay olmuştu... Serel Yereli'nin Instagram'dan paylaştığı yeni pozları görenler, "Bu fotoğraflar şaka mı?" yorumları yaptı. İşte İngiltere'de yaşayan ve aslen İzmirli olan Serel Yereli'den gelen o fotoğraflar...

17.01.2023 11:12 - Son Güncelleme: 17.01.2023 11:26
Serel Yereli alttan da üstten de açtı peş peşe paylaştı yorum yağdı! Tuvalet pozu olay olmuştu o kareleri görenler: Bu fotoğraflar şaka mı?

Serel Yereli alttan da üstten de açtı peş peşe paylaştı, yorum yağdı! Tuvalet pozu olay olmuştu o kareleri görenler, "Bu fotoğraflar şaka mı?" yorumları yaptı.

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Serel Yereli alttan da üstten de açtı peş peşe paylaştı yorum yağdı! Tuvalet pozu olay olmuştu o kareleri görenler: Bu fotoğraflar şaka mı?

Tam adı Buse Serel Yereli olan isim, İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Serel Yereli alttan da üstten de açtı peş peşe paylaştı yorum yağdı! Tuvalet pozu olay olmuştu o kareleri görenler: Bu fotoğraflar şaka mı?

Babası eski milli hentbolcu Serdal Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçti.

Serel Yereli alttan da üstten de açtı peş peşe paylaştı yorum yağdı! Tuvalet pozu olay olmuştu o kareleri görenler: Bu fotoğraflar şaka mı?

Babası 2011 yılında Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani kalp krizi ile hayatını kaybetti.

Serel Yereli alttan da üstten de açtı peş peşe paylaştı yorum yağdı! Tuvalet pozu olay olmuştu o kareleri görenler: Bu fotoğraflar şaka mı?

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Serel Yereli'den yeni kareler geldi.

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