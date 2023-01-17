Serel Yereli alttan da üstten de açtı peş peşe paylaştı yorum yağdı! Tuvalet pozu olay olmuştu o kareleri görenler: "Bu fotoğraflar şaka mı?"
Serel Yereli alttan da üstten de açtı peş peşe paylaştı, o karelere yorum yağdı! Tuvalet pozu olay olmuştu... Serel Yereli'nin Instagram'dan paylaştığı yeni pozları görenler, "Bu fotoğraflar şaka mı?" yorumları yaptı. İşte İngiltere'de yaşayan ve aslen İzmirli olan Serel Yereli'den gelen o fotoğraflar...
17.01.2023 11:12 - Son Güncelleme: 17.01.2023 11:26
Serel Yereli alttan da üstten de açtı peş peşe paylaştı, yorum yağdı! Tuvalet pozu olay olmuştu o kareleri görenler, "Bu fotoğraflar şaka mı?" yorumları yaptı.