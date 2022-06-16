Serel Yereli 32 dereceyi görünce bikiniyi giydi! 'Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz' demişti 'sayende burası da ısındı'
2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli dediğini yaptı. Londra'da 32 dereceyi gören Serel Yereli, beyaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte Serel Yereli'nin o pozları.
16.06.2022 09:38 - Son Güncelleme: 16.06.2022 09:38
Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
"Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. Arkadaşlarıma umut oluyorum" açıklamasıyla daha önce dikkat çeken Serel Yereli 32 derece sıcaklığı görünce hemen beyaz bikinisini giydi.