Serdar Ortaç'tan olay cinsellik itirafı: "Erkekler kudurmasın diye uydurulmuş..."

"KADINA KRALİÇE GİBİ DAVRANIRIM"

İyi bir sevgili misin?

- Kadına kraliçe gibi davranırım.



Hiç aldattın mı?

- Eskiden, "Karabiberim" dönemi belki aldatmışımdır. Ama biriyle herkesin bildiği bir ilişkiye başladıysam yapmamışımdır. Vücudum kabul etmez, kusarım. Babam gibiyim. 40 sene aynı kadının dibinde oturdu.

Bak şimdi fikrim değişiyor yavaş yavaş, sen ideal erkeksin o zaman.

- Nefsime asla yenik düşmem ve düşmedim. Zaten aldatacağım bir kadını seçmem. Öyle bir kadın seçerim ki benim için nirvanadır, üzerine kimse yoktur.



