Serdar Ortaç'tan olay cinsellik itirafı: "Erkekler kudurmasın diye uydurulmuş..."
Serdar Ortaç'tan olay yaratacak cinsellik itirafı geldi. Son zamanlarda depresif halleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç verdiği röportajda yaptığı itiraflarla gündeme bomba gibi düştü. Seçil Gür'le ayrılığından cinselliğe kendisine yöneltilen her soruya yanıt veren Serdar Ortaç bakın neler söyledi.
OLAY CİNSELLİK İTİRAFI
Serdar Ortaç verdiğ bir röportajda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İşte Serdar Ortaç'ın dikkat çeken açıklamaları.
"SEÇİL'LE BİTMESİNE KEŞKE İZİN VERMESEYDİM"
Seçil Gür'le ayrılığınız kavgasız oldu. Birbirinizin arkasından hiç kötü konuşmadınız. Örnek bir ayrılık yaşadınız.
- Keşke bitmesine izin vermeseydim. 10 numara bir kızdı. Kusursuz bir insandı.
Senin yüzünden mi bitti?
- Elbette. Benim dengesizliklerim yüzünden. Kimse zorla istemediğim bir şeyi yaptıramaz bana. Ama ilişki fedakârlıktır. Kadın Sinema ister, gidersin...
"TEK EŞLİLİK ERKEKLER KUDURMASIN DİYE UYDURULMUŞ"
Tek eşliliğe ne oldu?
- Tek eşlilik erkekler kudurmasın diye uydurulmuş bir şey.
Her gün başka biriyle mi beraber olalım yani!
- E Ortaçağ'da öyleymiş.
Hastalıklar var... "Atın ölümü arpadan olsun" mu diyorsun yani!
- Hayır. Çok eşliliği ben hiç sevmiyorum ve tasvip etmiyorum. Zaten hiçbir ilişkim bitmeden bir diğerine başlamadım.
"KADINA KRALİÇE GİBİ DAVRANIRIM"
İyi bir sevgili misin?
- Kadına kraliçe gibi davranırım.
Hiç aldattın mı?
- Eskiden, "Karabiberim" dönemi belki aldatmışımdır. Ama biriyle herkesin bildiği bir ilişkiye başladıysam yapmamışımdır. Vücudum kabul etmez, kusarım. Babam gibiyim. 40 sene aynı kadının dibinde oturdu.
Bak şimdi fikrim değişiyor yavaş yavaş, sen ideal erkeksin o zaman.
- Nefsime asla yenik düşmem ve düşmedim. Zaten aldatacağım bir kadını seçmem. Öyle bir kadın seçerim ki benim için nirvanadır, üzerine kimse yoktur.
"Etraftaki kadınlardan etkilenmem" diyorsun yani?
- Etkilenmem, sağa sola bakacak yaşı da geçtim artık. Gençleri anlıyorum, onlar için en önemli şey kadın ve cinsellik. Hayatta kendilerini başarılı hissedebilecekleri yol bile o. Hedef iş bile değil, "Bu kadın beni beğenecek mi"... Bu işin yaşı erkekte 20 ile 30'dur. Yaptın yaptın, sonrasında uğraşmayacaksın.
Azgın tekelere ne diyorsun? Genç kız peşinde koşanlara?
- Nefret ediyorum. Yakışmıyor bir de. Kadın da yakışmıyor yanlarına.