Serdar Ortaç’tan dikkat çeken sosyal medya itirafı! “Olmaması gereken bir şeydi...”

Son dönemlerde TikTok ve Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlarla sık sık gündem olan Serdar Ortaç, katıldığı bir ödül töreninde konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Özeleştiri yapan Ortaç, sosyal medyada yaptığı paylaşımın sorulması üzerine "Olmaması gereken bir şeydi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Serdar Ortaç, son dönemlerde TikTok ve Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlarla sık sık gündem oldu.
Önceki gün bir ödül törenine katılan ünlü şarkıcı, Tiktok hesabından yaptığı ve gündem olan paylaşımı hakkında konuştu.
Serdar Ortaç, önceki gün Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşen ödül törenindeydi. 'En iyi Erkek Sanatçı' ödülünü alan ünlü popçu, üniversite öğrencilerine "Beni unutmadığınız için teşekkürler" dedi.