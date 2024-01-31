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Serdar Ortaç’tan dikkat çeken sosyal medya itirafı! “Olmaması gereken bir şeydi...”

Son dönemlerde TikTok ve Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlarla sık sık gündem olan Serdar Ortaç, katıldığı bir ödül töreninde konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Özeleştiri yapan Ortaç, sosyal medyada yaptığı paylaşımın sorulması üzerine "Olmaması gereken bir şeydi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 10:45 Güncelleme 31 Ocak 2024, 11:01
Serdar Ortaç’tan dikkat çeken sosyal medya itirafı! “Olmaması gereken bir şeydi...” 1

Kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Serdar Ortaç, son dönemlerde TikTok ve Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlarla sık sık gündem oldu.

Serdar Ortaç’tan dikkat çeken sosyal medya itirafı! “Olmaması gereken bir şeydi...” 2

Önceki gün bir ödül törenine katılan ünlü şarkıcı, Tiktok hesabından yaptığı ve gündem olan paylaşımı hakkında konuştu.

▶️ Serdar Ortaç'tan bomba sosyal medya itirafı!

Serdar Ortaç’tan dikkat çeken sosyal medya itirafı! “Olmaması gereken bir şeydi...” 3

Serdar Ortaç, önceki gün Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşen ödül törenindeydi. 'En iyi Erkek Sanatçı' ödülünü alan ünlü popçu, üniversite öğrencilerine "Beni unutmadığınız için teşekkürler" dedi.

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