Serdar Ortaç’tan dikkat çeken sosyal medya itirafı! “Olmaması gereken bir şeydi...”

Son dönemlerde TikTok ve Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlarla sık sık gündem olan Serdar Ortaç, katıldığı bir ödül töreninde konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Özeleştiri yapan Ortaç, sosyal medyada yaptığı paylaşımın sorulması üzerine "Olmaması gereken bir şeydi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...