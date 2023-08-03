Serdar Ortaç'ın 'Karabiberi'ydi göbeğinden zeytin yedirmişti! İlknur Soydaş'ın siz bir de son halini görün yıllar adeta teğet geçmiş

İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda kameralara takılmıştı. Oyunculuğu bırakmadığını belirten Soydaş, "İyi bir proje gelirse neden olmasın? Set ortamını çok özledim" demişti.

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"RESMEN ÜZERİME YAPIŞTI"

Soydaş, 'karabiberim' olarak anılmaktan duyduğu rahatsızlığı da, 'Karabiberim'le var olmadım. Birçok dizi ve sinema projelerinde oynadım. Ama sürekli 'Karabiberim' ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı." diyerek dile getirmişti.