Serdar Ortaç'ın 'Karabiberi'ydi göbeğinden zeytin yedirip 90'lara damga vurmuştu! İlknur Soydaş'ın siz bir de son halini görün
Tüm Türkiye onu Serdar 90'ların sevilen şarkısı Karabiberim klibiyle tanıdı. Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği kız olarak hafızalarda kaldı ilknur Soydaş. Karabiberim'in esmer bombası İlknur Soydaş geçtiğimiz aylarda "Karabiberim'le var olmadım. Birçok dizi ve sinema projelerinde oynadım" diyerek isyan etmişti. İşte 44 yaşındaki İlknur Soydaş'ın son hali...
19.04.2023 10:29 - Son Güncelleme: 19.04.2023 10:29
25 yıl önce Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde rol alan İlknur Soydaş, 'Karabiber' klibinden para almadım. Sonra 2 klibinde daha oynadım, onlardan para aldım." demişti... İşte başta İlknur Soydaş olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...