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Haberler Magazin Serdar Ortaç'ın 'Karabiberi'ydi göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu! İlknur Soydaş'ın son haline bakın yıllar teğet geçmiş

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberi'ydi göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu! İlknur Soydaş'ın son haline bakın yıllar teğet geçmiş

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberi' İlknur Soydaş'ın son haline bakın! Göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu... İlknur Soydaş'ın son halini görenler, "Baş döndürücü" , "Çok daha güzelleşmişsin" yorumları yapıyor. 90'ların sevilen şarkısı Karabiberim'in esmer bombası İlknur Soydaş geçtiğimiz aylarda "Karabiberim'le var olmadım. Birçok dizi ve sinema projelerinde oynadım" diyerek isyan etmişti. İşte 44 yaşındaki İlknur Soydaş'ın son hali...

15.03.2023 08:46 - Son Güncelleme: 15.03.2023 08:46
Serdar Ortaç’ın ’Karabiberi’ydi göbeğinden zeytin yedirerek 90’lara damga vurmuştu! İlknur Soydaş’ın son haline bakın yıllar teğet geçmiş

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberi'i İlknur Soydaş'ın son haline bakın! Göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu, İlknur Soydaş'ın son halini görenler "Baş döndürücü" yorumları yapıyor.

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Serdar Ortaç’ın ’Karabiberi’ydi göbeğinden zeytin yedirerek 90’lara damga vurmuştu! İlknur Soydaş’ın son haline bakın yıllar teğet geçmiş

İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda kameralara takılmıştı. Oyunculuğu bırakmadığını belirten Soydaş, "İyi bir proje gelirse neden olmasın? Set ortamını çok özledim" demişti.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberi’ydi göbeğinden zeytin yedirerek 90’lara damga vurmuştu! İlknur Soydaş’ın son haline bakın yıllar teğet geçmiş

"RESMEN ÜZERİME YAPIŞTI"
Soydaş, 'karabiberim' olarak anılmaktan duyduğu rahatsızlığı da, 'Karabiberim'le var olmadım. Birçok dizi ve sinema projelerinde oynadım. Ama sürekli 'Karabiberim' ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı." diyerek dile getirmişti.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberi’ydi göbeğinden zeytin yedirerek 90’lara damga vurmuştu! İlknur Soydaş’ın son haline bakın yıllar teğet geçmiş

25 yıl önce Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde rol alan İlknur Soydaş, 'Karabiber' klibinden para almadım. Sonra 2 klibinde daha oynadım, onlardan para aldım." demişti... İşte başta İlknur Soydaş olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberi’ydi göbeğinden zeytin yedirerek 90’lara damga vurmuştu! İlknur Soydaş’ın son haline bakın yıllar teğet geçmiş

YAŞAR ALPTEKİN

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