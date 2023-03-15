Serdar Ortaç'ın 'Karabiberi'ydi göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu! İlknur Soydaş'ın son haline bakın yıllar teğet geçmiş
Serdar Ortaç'ın 'Karabiberi' İlknur Soydaş'ın son haline bakın! Göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu... İlknur Soydaş'ın son halini görenler, "Baş döndürücü" , "Çok daha güzelleşmişsin" yorumları yapıyor. 90'ların sevilen şarkısı Karabiberim'in esmer bombası İlknur Soydaş geçtiğimiz aylarda "Karabiberim'le var olmadım. Birçok dizi ve sinema projelerinde oynadım" diyerek isyan etmişti. İşte 44 yaşındaki İlknur Soydaş'ın son hali...
15.03.2023 08:46 - Son Güncelleme: 15.03.2023 08:46
25 yıl önce Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde rol alan İlknur Soydaş, 'Karabiber' klibinden para almadım. Sonra 2 klibinde daha oynadım, onlardan para aldım." demişti... İşte başta İlknur Soydaş olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...