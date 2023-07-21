Serdar Ortaç’ın ’Karabiberi’ydi göbeğinden zeytin yedirerek 90’lara damga vurmuştu! İlknur Soydaş’ın siz bir de son halini görün

"RESMEN ÜZERİME YAPIŞTI"

Soydaş, 'karabiberim' olarak anılmaktan duyduğu rahatsızlığı da, 'Karabiberim'le var olmadım. Birçok dizi ve sinema projelerinde oynadım. Ama sürekli 'Karabiberim' ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı." diyerek dile getirmişti.