Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’a bakın! Kırmızılar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Hem yatak odasından hem banyodan...
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan dekolteyi abarttı! İrlandalı model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019'da sonlandırmıştı. Ortaç ile yaptığı evlilikle ülkemizde adını geniş kitlelere duyuran Chloe Loughnan, boşanmanın ardından yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, Instagram hesabında yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Derin dekolteli kırmızı büstiyeri ile objektif karşısına geçen oyuncuya yorum yağdı. İşte Chloe Loughnan'ın yatak odası ve banyoda verdiği o pozları...
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini 2019 yılında sürpriz bir kararla sonlandırmıştı. Yollarını dostça ayıran çift, bir süre sonra nafaka dolayısıyla karşı karşıya gelmişti.
Serdar Ortaç, nafaka ödemesinde yaşanan sorunlar nedeniyle kendisine dava açan eski eşi hakkında, "Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" açıklamasını yapmıştı.
Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından Chloe Loughnan'a sosyal medyada tepki gelmişti. Kötü yorumlar karşısında sessizliğini bozan güzel manken suçlamalara cevap vermişti.
'SAYGIMDAN POZ VERMEDİM'
Nafaka tartışmasının yanı sıra sosyal medya hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla da dikkat çeken Chloe, geçen ay verdiği bir röportajda ise "Silikonlarımı yaptırdıktan sonra evliliğime ve Serdar'a olan saygımdan dolayı dekolte poz bile veremedim. Şimdi rahatlıkla dekolte pozlar verebiliyorum" demişti.