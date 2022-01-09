Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’a bakın! Kırmızılar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Hem yatak odasından hem banyodan...

'SAYGIMDAN POZ VERMEDİM'

Nafaka tartışmasının yanı sıra sosyal medya hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla da dikkat çeken Chloe, geçen ay verdiği bir röportajda ise "Silikonlarımı yaptırdıktan sonra evliliğime ve Serdar'a olan saygımdan dolayı dekolte poz bile veremedim. Şimdi rahatlıkla dekolte pozlar verebiliyorum" demişti.