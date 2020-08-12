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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan tişörtünü kaldırıp... Eski yenge şov yaptı!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Instagram'dan yaptığı mayolu paylaşımıyla dikkat çekmiş, fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları ise, 'Ne kaybettiğine bak Serdar' şeklinde yorumlarda bulunmuştu. Chloe Loughnan bu kez de sosyal medya hesabından tişörtünü birden kaldırarak bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı. Öte yandan 5 yıllık evliliğini bitiren Serdar Ortaç, meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açtı. Yeni sevgilisini sevdiğini söyleyen Ortaç'ın, eski eşi Chloe Loughnan'ı özlediğini ifade etmesi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

12.08.2020 11:54 - Son Güncelleme: 12.08.2020 12:12
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan tişörtünü kaldırıp... Eski yenge şov yaptı!

Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Serdar Ortaç, boşanmanın ardından yeni bir ilişkiye yelken açtı. Meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşayan Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'te bisiklet kullanırken görüntülendi.

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan tişörtünü kaldırıp... Eski yenge şov yaptı!

Yüksek sesle arabesk müzik dinliyordu. "Niye böyle acıklı şarkılar tercih ediyorsunuz, yine mi mutsuzsunuz?" sorusuna "Bana göre gerçek müzik, sanat bu" dedi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan tişörtünü kaldırıp... Eski yenge şov yaptı!

Posta'nın haberine göre; Bir yıl önce boşandığı Chloe Loughnan'ı özlediğini, 5 ay sonra yeniden döndüğü Seçil Gür'ü ise çok sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan tişörtünü kaldırıp... Eski yenge şov yaptı!

Kusursuz fiziğiyle verdiği her pozla kendine hayran bırakan model Chloe ise son olarak dans videosunu sevenlerinin beğenisine sundu.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan tişörtünü kaldırıp... Eski yenge şov yaptı!

TİŞÖRTÜNÜ KALDIRIP DANS ETTİ

Yaz aylarını tatil yaparak geçiren model, dün bir arkadaşıyla kayalıkların üzerinde uzanarak deniz manzarasının tadını çıkardı. Eğlenceli halleriyle tanınan Chloe, üzerinde siyah tişörtü bir anda kaldırarak bikinisiyle dans etti. Model, eğlenceli hallerini de takipçileriyle paylaştı.

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