Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tanga bikinisiyle pozunu verdi yorumlar patladı ’Adeta kızgın kumlardan serin sulara’

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan evliliği yaklaşık 5 yıl sürdü. 2014'te dünya evine giren çift, 2019'da ayrılma kararı aldı. Türk müziğinin başarılı isimlerinden biri olan Serdar Ortaç ile beraberliğiyle tanınan Chloe Loughnan, şimdilerde Instagram pozlarıyla nefes kesiyor.