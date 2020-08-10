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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan mayolu paylaşımıyla gündemde! 'Ne kaybettiğine bak Serdar'

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde. İrlandalı Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitiren Ortaç, meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açtı. Gür ile son olarak ayrılan Ortaç, önceki gün sevgilisinin gönlünü aldığını ve birlikteliklerine devam ettiklerini açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın mayolu paylaşımı dikkat çekti. Chloe'nin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, 'Ne kaybettiğine bak Serdar' şeklinde yorumlarda bulundu.

10.08.2020 12:00 - Son Güncelleme: 10.08.2020 12:29
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan mayolu paylaşımıyla gündemde! 'Ne kaybettiğine bak Serdar'

Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Serdar Ortaç, boşanmanın ardından yeni bir ilişkiye yelken açmış ancak kısa süre içerisinde bu ilişkiyi de noktalamıştı.

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan mayolu paylaşımıyla gündemde! 'Ne kaybettiğine bak Serdar'

Meslektaşı Seçil Gür ile yeniden birlikte olan Serdar Ortaç'ın açıklamalarının ardından eski eşi Chloe Loughnan'dan gelen mayolu paylaşım dikkat çekti. İşte Chloe Loughnan ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan mayolu paylaşımıyla gündemde! 'Ne kaybettiğine bak Serdar'

DEMET AKALIN

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan mayolu paylaşımıyla gündemde! 'Ne kaybettiğine bak Serdar'
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan mayolu paylaşımıyla gündemde! 'Ne kaybettiğine bak Serdar'
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