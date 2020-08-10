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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan mayolu paylaşımıyla gündemde! 'Ne kaybettiğine bak Serdar'

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde. İrlandalı Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitiren Ortaç, meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açtı. Gür ile son olarak ayrılan Ortaç, önceki gün sevgilisinin gönlünü aldığını ve birlikteliklerine devam ettiklerini açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın mayolu paylaşımı dikkat çekti. Chloe'nin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, 'Ne kaybettiğine bak Serdar' şeklinde yorumlarda bulundu.

10.08.2020 12:00 - Son Güncelleme: 10.08.2020 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





