Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan havuzun içinde minik bikinisiyle pozunu verdi 'Adeta kızgın kumlardan serin sulara'
İrlandalı model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019'da sonlandırmıştı. Ortaç ile yaptığı evlilikle ülkemizde adını geniş kitlelere duyuran Chloe Loughnan, boşanmanın ardından yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, Instagram hesabında yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Chloe Loughnan, havuzun içinden bikinili poz verdi. Loughnan bir takipçisi 'kızgın kumlardan serin sulara gibi bir fotoğraf' yorumunu yaptı.
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan evliliği yaklaşık 5 yıl sürdü. 2014'te dünya evine giren çift, 2019'da ayrılma kararı aldı. Türk müziğinin başarılı isimlerinden biri olan Serdar Ortaç ile beraberliğiyle tanınan Chloe Loughnan, şimdilerde Instagram pozlarıyla nefes kesiyor.
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini 2019 yılında sürpriz bir kararla sonlandırmıştı. Yollarını dostça ayıran çift, bir süre sonra nafaka dolayısıyla karşı karşıya gelmişti.
Serdar Ortaç, nafaka ödemesinde yaşanan sorunlar nedeniyle kendisine dava açan eski eşi hakkında, "Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" açıklamasını yapmıştı.
Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından Chloe Loughnan'a sosyal medyada tepki gelmişti. Kötü yorumlar karşısında sessizliğini bozan güzel manken suçlamalara cevap vermişti.