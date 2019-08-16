Serdar Ortaç'ın boşandığı eşi Chloe Loughnan'ın annesi soluğu İstanbul'da aldı! Görenler gözlerine inanamadı!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan geçtiğimiz hafta boşanarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanma nedeni merak edilirken ortaya atılan bir iddia herkesi şaşırttı. İddiaya göre Ortaç'ın boşanma nedeni Chloe'nin kürtaj olmasıydı. Chloe'nin, İrlanda'da yaşayan annesi Lucy Loughnan haberi duyar duymaz soluğu İstanbul'da aldı. Çifti bir araya getirmek için çok uğraştı ama çabaları sonuçsuz kaldı. Bu arada Chloe eski eşinin evindeki tüm eşyalarını topladı. Hemen ardından annesiyle kısa bir tatile çıktı. 43 yaşındaki Lucy Loughnan'nın güzelliği sosyal medyada dikkat çekti. Chloe ile annesini görenler anne kız olduklarına inanamadı. Chloe ile annesinin fotoğraflarını görenler anne kız değil de abla kardeş gibisiniz yorumları yaptılar. İşte Chloe Loughnan ve annesi…

16.08.2019 10:37 - Son Güncelleme: 16.08.2019 10:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





