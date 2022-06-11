Serdar Ortaç'ın borçları öde öde bitmedi 'inşallah parayı bu sefer tutarım' Eski eşi Chloe Loughnan'dan çok çeken Serdar...
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç önceki gün katıldığı bir etkinlikte çarğpıcı açıklamalara imzasını attı... Uzunca bir süre eski eşi Chloe Loughnan ile nafaka konusunda sıkıntı yaşayan ve borçları kapısına dayanan 52 yaşında Serdar Ortaç, herhangi bir şarkı ya da albüm çıkarmamıştı. Bu konuya açıklık getiren Serdar Ortaç bakın neler anlattı neler. İşte detaylar...
11.06.2022 09:57 - Son Güncelleme: 11.06.2022 09:57
Bir süre maddi konularda yaşadığı sıkıntılarla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç önceki akşam bir açılıştaydı.
BİTMEMİŞ ALBÜMÜ SATMIŞ!
Serdar Ortaç, eski parçalarını ünlü isimlerin seslendireceği bir albüm için aranjör Ozan Çolakoğlu ile anlaşmıştı.