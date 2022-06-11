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Haberler Magazin Serdar Ortaç'ın borçları öde öde bitmedi 'inşallah parayı bu sefer tutarım' Eski eşi Chloe Loughnan'dan çok çeken Serdar...

Serdar Ortaç'ın borçları öde öde bitmedi 'inşallah parayı bu sefer tutarım' Eski eşi Chloe Loughnan'dan çok çeken Serdar...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç önceki gün katıldığı bir etkinlikte çarğpıcı açıklamalara imzasını attı... Uzunca bir süre eski eşi Chloe Loughnan ile nafaka konusunda sıkıntı yaşayan ve borçları kapısına dayanan 52 yaşında Serdar Ortaç, herhangi bir şarkı ya da albüm çıkarmamıştı. Bu konuya açıklık getiren Serdar Ortaç bakın neler anlattı neler. İşte detaylar...

11.06.2022 09:57 - Son Güncelleme: 11.06.2022 09:57
Serdar Ortaç’ın borçları öde öde bitmedi ’inşallah parayı bu sefer tutarım’ Eski eşi Chloe Loughnan’dan çok çeken Serdar...

Bir süre maddi konularda yaşadığı sıkıntılarla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç önceki akşam bir açılıştaydı.

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Serdar Ortaç’ın borçları öde öde bitmedi ’inşallah parayı bu sefer tutarım’ Eski eşi Chloe Loughnan’dan çok çeken Serdar...

Yeni şarkılar için çalışmalar yaptığını söyleyen 52 yaşındaki popçu, meslektaşı Sinan Akçıl'ın 'Serdar şarkı yapınca yaz gelirdi, bu yıl yapmadığı için ben yaptım" sözlerine şu yanıtı verdi:

Serdar Ortaç’ın borçları öde öde bitmedi ’inşallah parayı bu sefer tutarım’ Eski eşi Chloe Loughnan’dan çok çeken Serdar...

Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım.

Serdar Ortaç’ın borçları öde öde bitmedi ’inşallah parayı bu sefer tutarım’ Eski eşi Chloe Loughnan’dan çok çeken Serdar...

BİTMEMİŞ ALBÜMÜ SATMIŞ!

Serdar Ortaç, eski parçalarını ünlü isimlerin seslendireceği bir albüm için aranjör Ozan Çolakoğlu ile anlaşmıştı.

Serdar Ortaç’ın borçları öde öde bitmedi ’inşallah parayı bu sefer tutarım’ Eski eşi Chloe Loughnan’dan çok çeken Serdar...

Sık sık kumar alışkanlığıyla, bu nedenle kaybettiği paralarla ve borçlarıyla gündeme gelen sanatçını, çözüm olarak dikkat çeken bir yönteme başvurduğu öğrenilmişti.

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