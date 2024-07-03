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Serdar Ortaç'ın 8 yıllık eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni mesleğine çok şaşıracaksınız! 'Sekiz sene sonra şutladı beni' demişti! Bu yaz düğünü var...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sarışın kadınlarla ilgili yaptığı itirafla gündeme geldi. 54 yaşındaki Ortaç, 2014 yılında evlendiği ve 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan hakkında geçtiğimiz yıllarda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından sessizliğini koruyan Chloe Loughnan'ın, son hali ise merak konusu oldu. Güzel ismin magazin sunuculuğundan sonra yeni mesleği ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 22:49 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 22:49
Serdar Ortaç’ın 8 yıllık eski eşi Chloe Loughnan’ın yeni mesleğine çok şaşıracaksınız! ’Sekiz sene sonra şutladı beni’ demişti! Bu yaz düğünü var... 1

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, ünlü sanatçıdan ayrıldıktan sonra yeni bir hayata adım atmış ve geçtiğimiz yıl bir mimar ile ilişkiye başlamıştı. İrlandalı manken, sosyal medyada sık sık mutlu anlarını paylaşırken, geçtiğimiz yaz aldığı evlilik teklifine "Evet" demişti.

Serdar Ortaç’ın 8 yıllık eski eşi Chloe Loughnan’ın yeni mesleğine çok şaşıracaksınız! ’Sekiz sene sonra şutladı beni’ demişti! Bu yaz düğünü var... 2

Chloe Loughnan'ın bu yaz dünyaevine girmeye hazırlandığı haberleri, eski eşi Serdar Ortaç'ın da dikkatini çekti. Ortaç, maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Serdar Ortaç’ın 8 yıllık eski eşi Chloe Loughnan’ın yeni mesleğine çok şaşıracaksınız! ’Sekiz sene sonra şutladı beni’ demişti! Bu yaz düğünü var... 3

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulan güzel model, bir süredir aşk yaşadığı mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı.

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