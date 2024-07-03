Serdar Ortaç'ın 8 yıllık eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni mesleğine çok şaşıracaksınız! 'Sekiz sene sonra şutladı beni' demişti! Bu yaz düğünü var...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sarışın kadınlarla ilgili yaptığı itirafla gündeme geldi. 54 yaşındaki Ortaç, 2014 yılında evlendiği ve 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan hakkında geçtiğimiz yıllarda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından sessizliğini koruyan Chloe Loughnan'ın, son hali ise merak konusu oldu. Güzel ismin magazin sunuculuğundan sonra yeni mesleği ise ortaya çıktı. İşte detaylar...