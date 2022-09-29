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Haberler Magazin Serdar Ortaç saray yavrusundan hallice evinin içini görün bir de! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyo... Satacaktı vazgeçti

Serdar Ortaç saray yavrusundan hallice evinin içini görün bir de! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyo... Satacaktı vazgeçti

90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden biri olan Serdar Ortaç, 2014 yılında dünyaevine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da boşanmış, nafaka nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşamıştı. Maddi olarak zor günler geçiren Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada borçlarını kapattığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyolu evini satışa çıkardığı iddia edilen Serdar Ortaç evini satmaktan vazgeçti. Bir yapımcıya borçlanan Ortaç'ın, saray yavrusundan hallice evinin görüntüleri de ortaya çıktı.

29.09.2022 15:46 - Son Güncelleme: 29.09.2022 15:46
Serdar Ortaç saray yavrusundan hallice evinin içini görün bir de! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyo... Satacaktı vazgeçti

Serdar Ortaç'ın elinde kalan son malını satacağı iddia edilmişti.

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Serdar Ortaç saray yavrusundan hallice evinin içini görün bir de! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyo... Satacaktı vazgeçti

İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı, evin değerinin 4.9 milyon dolar olduğu söyleniyordu.

Serdar Ortaç saray yavrusundan hallice evinin içini görün bir de! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyo... Satacaktı vazgeçti

15 milyon lira borç ödedikten sonra İstinye'deki evini de satacağına dair iddialar gündemdeyken Seren Serengil bir iddiada bulundu.

Serdar Ortaç saray yavrusundan hallice evinin içini görün bir de! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyo... Satacaktı vazgeçti

İŞTE SARAY YAVRUSU O EV

Ünlü şarkıcı, 4.9 milyon dolar değerindeki evi satmayı düşünmediğini Seren Serengil'e mesaj atarak söyledi.

Serdar Ortaç saray yavrusundan hallice evinin içini görün bir de! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyo... Satacaktı vazgeçti

İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evin görüntüleri de ortaya çıktı.

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