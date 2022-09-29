Serdar Ortaç saray yavrusundan hallice evinin içini görün bir de! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyo... Satacaktı vazgeçti
90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden biri olan Serdar Ortaç, 2014 yılında dünyaevine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da boşanmış, nafaka nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşamıştı. Maddi olarak zor günler geçiren Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada borçlarını kapattığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyolu evini satışa çıkardığı iddia edilen Serdar Ortaç evini satmaktan vazgeçti. Bir yapımcıya borçlanan Ortaç'ın, saray yavrusundan hallice evinin görüntüleri de ortaya çıktı.
29.09.2022 15:46 - Son Güncelleme: 29.09.2022 15:46