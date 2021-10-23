Serdar Ortaç sahnede sınır tanımadı o anlar çok konuşuldu! Sarmaş dolaş dansın ardından kadın dansçının bacağını okşayıp...
Serdar Ortaç sahnede sınır tanımadı o anlar çok konuşuldu! Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Ortaç, hem coştu hem coşturdu. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcının dans şovu da çok konuşuldu. Bir ara kadın dansçısıyla sarmaş dolaş dans eden Ortaç, daha sonra dansçının önünde diz çöküp bacağını okşadı. Genç kadının bacağını okşayarak şarkı söylemeye devam eden Ortaç'ın o görüntülerini ise İrem Derici paylaştı. İşte sosyal medyaya damga vuran o anlar...
23.10.2021 18:53
- Son Güncelleme: 23.10.2021 18:54
Pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, önceki akşam Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.
Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ortaç, sosyal medyada "Serdar Ortaç öldü" diye çıkan haberleri "Ölmedim, yaşıyorum" diyerek ti'ye aldı.
İREM DERİCİ PAYLAŞTI
Genç kadının bacağını okşayarak şarkı söylemeye devam eden Ortaç'ın o görüntülerini ise İrem Derici paylaştı.