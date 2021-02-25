Serdar Ortaç paylaştı görenler 'karizmanın öz evladı' yorumunda bulundu! Onu daha önce hiç böyle görmediniz...
"Müziği hayatta bırakmam ama oyunculuk yapacağım" açıklamasıyla dikkat çeken Serdar Ortaç sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Instagram'dan çocukluk halini paylaşan Serdar Ortaç'ı görenler 'karizmanın öz evladı' yorumunda bulunurken, usta ismin Korelilere benzediği yönünde yorumlar da havada uçuştu. İşte Serdar Ortaç'ın çocukluğu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...
ONU DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ...
Yazdığı ve bestelediği şarkılarla Türk popuna hit şarkılar kazandırmış başarılı müzik insanı ve şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün sevgilisi Seçil Gür ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. El ele alışverişin keyfini çıkaran Ortaç ve sevgilisi, gazetecilerin objektiflerine poz vermeyi ihmal etmedi.
Geçtiğimiz haftalarda 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oyuncu olarak yer alan Serdar Ortaç, çekimlerin çok keyifli ve güzel geçtiğini söyledi. Yer aldığı bölümlerin yayınlanmasının ardından çıkan "Serdar Ortaç müziği bırakıyor, oyuncu oluyor" başlıklı haberlerin sorulması üzerine söze giren ünlü şarkıcı, "Müziği hayatta bırakmam ama oyunculuk yapacağım" dedi.
ALP AKAR
Sadakatsiz'in herkesi sinir eden Ali'si Alp Akar bakın kim çıktı! 2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan ancak arkasından çevirdiği işlerle izleyenleri çileden çıkaran Cengiz karakterini bilmeyen yok.