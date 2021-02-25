Serdar Ortaç paylaştı görenler 'karizmanın öz evladı' yorumunda bulundu! Onu daha önce hiç böyle görmediniz...

ONU DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ...

Yazdığı ve bestelediği şarkılarla Türk popuna hit şarkılar kazandırmış başarılı müzik insanı ve şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün sevgilisi Seçil Gür ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. El ele alışverişin keyfini çıkaran Ortaç ve sevgilisi, gazetecilerin objektiflerine poz vermeyi ihmal etmedi.