Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesine uydu hastalığı yüzünden tedaviye başladı! Ağrılarından kurtulmak için...
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesine uydu hastalığı yüzünden tedaviye başladı! Konser sezonu öncesi ağrılarından kurtulmak isteyen Serdar Ortaç'a elektromanyetik alan uygulaması yapılmaya başlandı. MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşayan Serdar Ortaç, 10 seanslık tedavinin ilk seansından sonra basın mensuplarının karşısına çıktı.
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesine uydu hastalığı yüzünden tedaviye başladı! Ağrılarından kurtulmak için elektromanyetik alan cihazı ile tedavi görmeye başlayan Serdar Ortaç, bakın neler söyledi.
Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşıyor. Ortaç, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesiyle Kartal'da Ağrısız Hayat Merkezi'ne gitti.
ELEKTROMANYETİK ALAN TEDAVİSİ GÖRÜYOR
Ortaç yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"MS hastalığım var. Bundan dolayı ağrılarım çok. Bir de yürüme zorluğum olduğu için kalça kemiğimde düzleşme olmuş. Plaka taktırmak lazım. Plaka taktırmaya gerek olmasın diye buraya geldim. Gelmeden önce Mehmet Ali Erbil ile konuştum. Ona da iyi gelmiş. Ama ben MS hastasıyım. Onun ki başka. Konser sezonu öncesi buna ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu. Ayakta durmaya ağrısız neşeli neşeli şarkı söylemeye ihtiyacım var."
Konser sezonu öncesi ağrılarından kurtulmak isteyen Serdar Ortaç'a elektromanyetik alan uygulaması yapılmaya başlandı.
YAŞARKEN BENİ MUTLU ETTİLER!
10 seanslık tedavinin ilkini gören Ortaç, daha sonra basın mensuplarının karşısına çıktı. Serdar Ortaç Şarkıları Vol 1 adlı albümde şarkılarını farklı isimlerin seslendirdiği Ortaç, albüm hakkında da şunları söyledi:
"Hepsine önce teşekkür ederim. Yaşarken beni mutlu ettiler. Gözlerimle gördüm ne kadar güzel olduğunu... Sakiler, Canıma Minnet'i çok güzel okumuş. Demet Akalın'ı beğendim. Hande Ünsal, Sana Değmez'i beğendim. Merve Özbey, hepsi güzel okumuş."
"KİMSE BENİ PROFİL FOTOĞRAFI YAPMAMIŞTI"
Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın profil resmindeki Demet Akalın sosyal medyada fena ti'ye alındı. Şarkıları ile yaz aylarına damga vuran iki ünlü isim; Demet Akalın ile Serdar Ortaç...