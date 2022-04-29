Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil’in tavsiyesine uydu hastalığı yüzünden tedaviye başladı! Ağrılarından kurtulmak için...

ELEKTROMANYETİK ALAN TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Ortaç yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"MS hastalığım var. Bundan dolayı ağrılarım çok. Bir de yürüme zorluğum olduğu için kalça kemiğimde düzleşme olmuş. Plaka taktırmak lazım. Plaka taktırmaya gerek olmasın diye buraya geldim. Gelmeden önce Mehmet Ali Erbil ile konuştum. Ona da iyi gelmiş. Ama ben MS hastasıyım. Onun ki başka. Konser sezonu öncesi buna ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu. Ayakta durmaya ağrısız neşeli neşeli şarkı söylemeye ihtiyacım var."

Konser sezonu öncesi ağrılarından kurtulmak isteyen Serdar Ortaç'a elektromanyetik alan uygulaması yapılmaya başlandı.