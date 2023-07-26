Serdar Ortaç Kısmetse Olur Cansel'le sarmaş dolaş görüntülenmiş öpmelere doyamamıştı! İlk açıklama geldi "Ben bu kızı..."

Son dönemlerde sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç'ın, Kısmetse Olur yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu ile olan sarmaş dolaş görüntüleri bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayanoğlu'nun önce omzuna yaslanan sonra da elini öpen Ortaç'dan aşk dedikodularına ilk açıklama geldi. İşte haberin detayları...