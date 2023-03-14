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Serdar Ortaç kardeş acısıyla yanıyor! "Konserden sonra öğrendim" dedi bitkin hali yürek sızlattı

Serdar Ortaç kardeş acısıyla yanıyor! "Konserden sonra öğrendim" dedi bitkin hali yürek sızlattı. Serdar Ortaç'ın 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti. Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç'ın hastalığının H1N1 virüsü olduğunu belirtmiş ve sevenlerinden dua istemişti ancak gelen haber ünlü sanatçıyı derinden sarstı. Cenaze töreni sırasında ayakta durmakta zorlanan Serdar Ortaç, yaşadığı acıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı, bitkin hali kahretti.

14.03.2023 12:24 - Son Güncelleme: 14.03.2023 13:22
Serdar Ortaç kardeş acısıyla yanıyor! Konserden sonra öğrendim dedi bitkin hali yürek sızlattı

Serdar Ortaç kardeş acısıyla yanıyor! "Konserden sonra öğrendim" dedi bitkin hali yürek sızlattı.

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Serdar Ortaç kardeş acısıyla yanıyor! Konserden sonra öğrendim dedi bitkin hali yürek sızlattı

H1N1 virüsüne yenik düşen Serkan Ortaç'ın ölümü Serdar Ortaç'ı derinden yaraladı.

Serdar Ortaç kardeş acısıyla yanıyor! Konserden sonra öğrendim dedi bitkin hali yürek sızlattı

SERDAR ORTAÇ'IN KARDEŞİ ACISI!

Serdar Ortaç'tan kahreden haber! 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç H1N1 virüsüne yenik düştü.

Serdar Ortaç kardeş acısıyla yanıyor! Konserden sonra öğrendim dedi bitkin hali yürek sızlattı

Önceki akşam Altunizade'deki bir hastanede görüldüğü bilgisi gelen Serdar Ortaç'ın kardeşinden acı haber geldi. 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti.

Serdar Ortaç kardeş acısıyla yanıyor! Konserden sonra öğrendim dedi bitkin hali yürek sızlattı

Serdar Ortaç'ın vefat haberi açıklamasını paylaşıldı. Ortaç, " Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart Pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camii'nde kılınıp Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir." diyerek acı haberi duyurdu.

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