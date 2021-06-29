Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı işte son hali
Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı… Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllara damgasını vuran 'Karabiberim' adlı şarkısının klibinde oynayarak şöhreti yakalayan İlknur Soydaş, Bodrum'da görüntülendi. Güzelliği ile dillere destan olan Soydaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, esmer güzel için "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş", "Yıllar en çok ona yaramış" yorumlarında bulundu. İşte İlknur Soydaş'ın son hali…
29.06.2021 02:29
- Son Güncelleme: 29.06.2021 02:29
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; ir dönem Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısının klibinde oynayarak şöhreti yakalayan eski manken İlknur Soydaş eşi Cem Pole ile Bodrum'da görüntülendi.
Uzun süredir bebek sahibi olmak için tedavi gören Soydaş, Moon Beach'te denizin ve güneşin tadını çıkardı. Annelik özlemi çeken Soydaş'ın bir arkadaşlarının bebeğiyle suyun içinde saatlerce oynaması dikkat çekti.
Bodrum'da görüntülenmesinin ardından gündeme gelen Soydaş'ın son hali dikkat çekerken sosyal medya paylaşımları olay oldu.
44 yaşındaki mankenin sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar adeta göz kamaştırdı. Yıllar içinde ekranlarda pek boy göstermeyen Soydaş'ın son halini görenler "Yıllar en çok ona yaramış" yorumunda bulundu. İşte başta İlknur Soydaş olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…