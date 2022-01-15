Serdar Ortaç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan şaştı kaldı Hakan Altun ile arasındaki fark dikkat çekti meğer göründüğü gibi değilmiş...

1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına adım atan ve 1996'da ikinci albümü olan Yaz Yağmuru'nu sevenleriyle buluşturan Serdar Ortaç, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu.