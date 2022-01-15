Serdar Ortaç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan şaştı kaldı Hakan Altun ile arasındaki fark dikkat çekti meğer göründüğü gibi değilmiş...
Serdar Ortaç bakın kaç yaşında çıktı! 1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına merhaba diyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olmasının ardından gündeme geldi. Bilsem Ki, Mesafe, Dansöz, Poşet, Ben Adam Olmam gibi dillere pelesenk olan birçok şarkıya imza atan ve beste fabrikası olarak anılan ünlü popçunun hayatı da merak konusu oldu. Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminin manşetlerini süsleyen şarkıcının, özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Serdar Ortaç kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Hakan Altun ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Serdar Ortaç kaç yaşındaymış...
15.01.2022 22:56
- Son Güncelleme: 15.01.2022 23:05
1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına adım atan ve 1996'da ikinci albümü olan Yaz Yağmuru'nu sevenleriyle buluşturan Serdar Ortaç, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu.
Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği programda sesi ve yorumuyla dikkat çeken ünlü şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konser veren Ortaç'ın özellikle yaşı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Hakan Altun ile arasındaki fark dikkat çekti.