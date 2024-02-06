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Serdar Orçin’in büyük aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Romantik pozları ortalığı salladı! Meğer aynı dizidelermiş...

Gümüş, Gülbeyaz, Muhteşem Yüzyıl, Beş Kardeş, Ulan İstanbul, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve daha nicesinde rol alan Serdar Orçin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir çocuk babası 48 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Orçin'in sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Orçin'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Serdar Orçin'in eşi hangi oyuncuymuş...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 15:38 Güncelleme 06 Şubat 2024, 15:38
Serdar Orçin’in büyük aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Romantik pozları ortalığı salladı! Meğer aynı dizidelermiş... 1

Ünlü oyuncu Serdar Orçin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Serdar Orçin’in büyük aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Romantik pozları ortalığı salladı! Meğer aynı dizidelermiş... 2

SERDAR ORÇİN KİMDİR?
Ünlü oyuncu Serdar Orçin 21 Ocak 1976 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. Lise hayatına Mehmet Bayazıd Lisesinde başlayan Serdar Orçin, tiyatroya ilk adımı da burada attı.

Serdar Orçin’in büyük aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Romantik pozları ortalığı salladı! Meğer aynı dizidelermiş... 3

Orçin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi almış ve 99 yılında mezun oldu. Kuruluşunda bulunduğu İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nda ilk defa sahneye çıktı.

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