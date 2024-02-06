Serdar Orçin’in büyük aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Romantik pozları ortalığı salladı! Meğer aynı dizidelermiş...

Gümüş, Gülbeyaz, Muhteşem Yüzyıl, Beş Kardeş, Ulan İstanbul, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve daha nicesinde rol alan Serdar Orçin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir çocuk babası 48 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Orçin'in sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Orçin'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Serdar Orçin'in eşi hangi oyuncuymuş...