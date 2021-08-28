Seray Sever’in yatak paylaşımından sonra ‘ıslak’ pozları sosyal medyaya damga vurdu! 48’lik Seray mavi bikinisi ile şov yaptı
Seray Sever'in 'ıslak' pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu! Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile yatakta verdiği poz ile uzun bir süre magazin gündeminde yer edinen ünlü şarkıcı ve sunucu Seray Sever, şimdi ise mavi bikinisi ile sosyal medyayı salladı. 48 yaşındaki ünlü şarkıcı, teknede verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem olurken Seray Sever için "Genç kızlara taş çıkartır" yorumu yapıldı. İşte ünlü şarkıcı ve sunucu Seray Sever'in o paylaşımı...
28.08.2021 19:17
- Son Güncelleme: 28.08.2021 19:17
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile yatakta verdiği poz ile uzun bir süre gündem olmuştu.
48 yaşındaki şarkıcı, şimdi ise bikinili paylaşımıyla çok konuşuldu. Seray Sever, mavi bikinisi ile verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
48 yaşındaki şarkıcı, şimdi ise bikinili paylaşımıyla çok konuşuldu. Seray Sever, mavi bikinisi ile verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Tekne pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Seray Sever için "Genç kızlara taş çıkartır" yorumu yapıldı.