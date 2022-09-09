Seray Sever'in ikizleriyle şezlong keyfi! Denizle tanışan Sofia ve Alya sosyal medyayı salladı: "Günümüz güzelleşti"
Seray Sever'in ikizleriyle şezlong keyfi! Denizle tanışan Sofia ve Alya sosyal medyayı salladı. Nisan 2022'de ikiz bebeklerini kucağına alan 49 yaşındaki sunucu Seray Sever Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Minik kızlarını denizle tanıştıran Seray Sever ile eşi Eray Sünbül sosyal medya gündeminde yerini alırken Seray Sever'den gelen yeni paylaşıma, "Günümüz güzelleşti" , "Maşallah onlara" yorumları yağdı.
09.09.2022 17:13 - Son Güncelleme: 09.09.2022 17:28
"GÜNÜMÜZ GÜZELLEŞTİ"
Seray Sever'in ikizleriyle şezlong keyfi! Denizle tanışan Sofia ve Alya sosyal medyayı salladı.
2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, Nisan ayında ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına almıştı.
Seray Sever'in ikizleriyle deniz keyfi! - Video
İkizlerini denizle tanıştıran Seray Sever Instagram'dan Alya ve Sofia ile yaptığı paylaşımlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
Son olarak şezlongtan video paylaşan Seray Sever'in bu halleri kısa sürede gündem oldu.
Seray Sever'in ikizleriyle deniz keyfi! - Video