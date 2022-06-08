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Seray Sever ve eşi Eray Sünbül arasındaki bu gerçek duyanları şoke etti! Kısa bir süre önce çocuklarını kucaklarına alan çift meğer...

2018 yılında Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever, geçen Nisan ayında ikiz bebekleri Alya ve Sofia'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Hem doğum öncesi hem sonrası sık sık paylaşımda bulunan ve özellikle karnı burnunda pozlarıyla çok konuşulan Sever, 2.Sayfa programına konuk oldu. Hakkında araştırma yapılan Seray Sever ile eşi Eray Sünbül arasındaki yaş farkı herkesi şaşırttı. İşte başta Seray Sever olmak üzere ünlülerin yaşları.

08.06.2022 10:49 - Son Güncelleme: 08.06.2022 10:49
Seray Sever ve eşi Eray Sünbül arasındaki bu gerçek duyanları şoke etti! Kısa bir süre önce çocuklarını kucaklarına alan çift meğer...

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz günlerde de ikiz kızlarını kucağına almıştı Sever.

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Seray Sever ve eşi Eray Sünbül arasındaki bu gerçek duyanları şoke etti! Kısa bir süre önce çocuklarını kucaklarına alan çift meğer...

Ekranların sevilen yüzü doğumun ardından 2.Sayfa programına konuk oldu. hakkında en çok merak edilen ise eşi Eray Sünbül ile olan yaş farkı oldu.

Seray Sever ve eşi Eray Sünbül arasındaki bu gerçek duyanları şoke etti! Kısa bir süre önce çocuklarını kucaklarına alan çift meğer...

İşte başta Seray Sever ve eşi Eray Sünbül olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.

Seray Sever ve eşi Eray Sünbül arasındaki bu gerçek duyanları şoke etti! Kısa bir süre önce çocuklarını kucaklarına alan çift meğer...

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Seray Sever ve eşi Eray Sünbül arasındaki bu gerçek duyanları şoke etti! Kısa bir süre önce çocuklarını kucaklarına alan çift meğer...

Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986

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