Seray Sever “Sofia yanımda Alya kuvözde” demişti! Çiçeği burnunda anneden minik kızıyla ilk paylaşım geldi! Sosyal medya sallandı
Seray Sever "Sofia yanımda Alya kuvözde" demişti! Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan Seray Sever, geçen günlerde Sofia ve Alya adlı ikizlerini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Doğum sonrası açıklama yapan Sever, "Çok şükür iyiyiz. Hastane sürecimiz devam ediyor. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde. Ama durumu çok iyi" demişti. Bebeklerinin kırkı çıkana kadar fotoğraflarını yayınlamayacağını söyleyen Sever'den minik kızı Sofia ile ilk paylaşım geldi. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...
2018 yılında nikah masasına oturan Seray Sever ve Eray Sünbül çiftinin geçen hafta Sofia ve Alya adlı ikizleri dünyaya geldi.
Zorlu bir doğum süreci geçiren Sever, verdiği bir röportajda yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Hastane sürecimiz devam ediyor. Toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34'üncü haftada doğdular. Bebişlerin de ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde. Ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz."
FOTOĞRAFLARI 40 GÜN SONRA!
Çiçeği burnunda annee Sever, heyecan içerisinde olduğunu söyledi: "Sofia yanıma gelmeden önce hazırlık yapmaya başladım. Onun için pembe gecelik giydim ve süslendim. Bugün de ilk defa altını değiştirdim. Şu süreçte anladım ki cennet gerçekten annenin ayaklarının altında. Onlar Allah'ın mucizeleri." Oyuncu, bebeklerinin fotoğrafını 40 gün geçmeden yayınlamak istemediğini de sözlerine ekledi.