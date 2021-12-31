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Seray Sever karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı! İkizlerine hamile olan Seray’ın son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı

Seray Sever karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı! Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Seray Sever, geçen günlerde dört aylık hamile olduğunu duyurmuştu. İkiz annesi olmaya hazırlanan Sever, bebeklerinin ikisinin de kız olarak gözüktüğünü fakat kesin bir bilgi olmadığını söylemişti. 4 aylık hamile olan oyuncu, karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı. Dekolteli kırmızı elbisesi ile objektif karşısına geçen Sever'in paylaşımı yoğun ilgi gördü. İşte Seray Sever'in son hali...

31.12.2021 23:21 - Son Güncelleme: 31.12.2021 23:22
Seray Sever karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı! İkiz bebeklerine hamile olan Seray’ın son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı

Bir televizyon kanalına açıklamalar yapan Seray Sever, çocuk sahibi olmak için uzun bir süre tedavi gördüğünü, şimdilerde 4 aylık hamile olduğunu söylemişti.

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Seray Sever karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı! İkiz bebeklerine hamile olan Seray’ın son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı

Anne olmayı çok istediğini belirten Sever, canlı yayında mutluluğunu şu sözlerle ifade etmişti: "Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Anne olmam için 8-9 kez tedavi denendi. Çok saklamak istiyorduk aslında ama bir şekilde duyuldu. Hamileliğim planlı bir süreçti Allah'a dua ettim dualarım da kabul oldu. Çok heyecanlıyız"

Seray Sever karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı! İkiz bebeklerine hamile olan Seray’ın son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı

İkizlerinin ikisinin de kız olarak gözüktüğünü fakat kesin bir bilgi olmadığını söyleyen Sever, kızlarından birinin adına eşi Eray Sünbül ile ortak karar alarak 'Sofia' koyacaklarını açıklamıştı.

Seray Sever karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı! İkiz bebeklerine hamile olan Seray’ın son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı

Anne olmak için gün sayan Seray Sever, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı.

Seray Sever karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı! İkiz bebeklerine hamile olan Seray’ın son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı

Yeni yıla özel bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, dekolteli kırmızı elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.

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