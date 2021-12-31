Seray Sever karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı! İkizlerine hamile olan Seray’ın son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı

Anne olmayı çok istediğini belirten Sever, canlı yayında mutluluğunu şu sözlerle ifade etmişti: "Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Anne olmam için 8-9 kez tedavi denendi. Çok saklamak istiyorduk aslında ama bir şekilde duyuldu. Hamileliğim planlı bir süreçti Allah'a dua ettim dualarım da kabul oldu. Çok heyecanlıyız"