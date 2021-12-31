Seray Sever karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı! İkizlerine hamile olan Seray’ın son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı
Seray Sever karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı! Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Seray Sever, geçen günlerde dört aylık hamile olduğunu duyurmuştu. İkiz annesi olmaya hazırlanan Sever, bebeklerinin ikisinin de kız olarak gözüktüğünü fakat kesin bir bilgi olmadığını söylemişti. 4 aylık hamile olan oyuncu, karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı. Dekolteli kırmızı elbisesi ile objektif karşısına geçen Sever'in paylaşımı yoğun ilgi gördü. İşte Seray Sever'in son hali...
Bir televizyon kanalına açıklamalar yapan Seray Sever, çocuk sahibi olmak için uzun bir süre tedavi gördüğünü, şimdilerde 4 aylık hamile olduğunu söylemişti.
Anne olmayı çok istediğini belirten Sever, canlı yayında mutluluğunu şu sözlerle ifade etmişti: "Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Anne olmam için 8-9 kez tedavi denendi. Çok saklamak istiyorduk aslında ama bir şekilde duyuldu. Hamileliğim planlı bir süreçti Allah'a dua ettim dualarım da kabul oldu. Çok heyecanlıyız"
İkizlerinin ikisinin de kız olarak gözüktüğünü fakat kesin bir bilgi olmadığını söyleyen Sever, kızlarından birinin adına eşi Eray Sünbül ile ortak karar alarak 'Sofia' koyacaklarını açıklamıştı.
Anne olmak için gün sayan Seray Sever, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını ilk kez yayınladı.